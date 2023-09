Policial de Maryland é pego supostamente beijando uma jovem e entra no carro com ela

Reproduzir conteúdo de vídeo



Um policial uniformizado em Maryland foi pego supostamente beijando uma jovem em plena luz do dia, e aparentemente no trabalho – apenas para entrar em sua viatura com ela logo depois.

O vídeo é absolutamente selvagem e está se tornando viral por um bom motivo. A filmagem – que foi postada no TikTok na segunda-feira – mostra um policial do condado de Prince George com os braços em volta de uma mulher no estacionamento de um parque… onde outras pessoas estão circulando.

Eles parecem estar envolvidos em um momento íntimo, que só foi pontuado pelo fato de os dois então pularem para a traseira de seu veículo marcado… fechando a porta atrás deles. À primeira vista, com certeza parece que algo impróprio está acontecendo.

A propósito, há um segundo clipe que parece mostrar mais uma viatura do condado de Prince George estacionada / estacionada no parque também … e outra jovem é vista entrando e saindo do veículo, embora o policial não apareça em Aquele. Nenhuma palavra se é o mesmo cara.

O Comando Executivo da PGPD tem conhecimento de um vídeo que circula nas redes sociais com um de nossos oficiais. Assim que tomamos conhecimento hoje cedo, abrimos uma investigação para determinar as circunstâncias. Informações adicionais serão divulgadas assim que investigadas e confirmadas. -PGPDNEWS (@PGPDNews) 5 de setembro de 2023

@PGPDNews