Policial de Maryland suspenso após vídeo de conexão viral, esposa o incendeia online

O policial de Maryland que foi flagrado beijando uma mulher e depois entrando com ela na traseira de um carro patrulha foi suspenso… e sua esposa está batendo nos dois.

O Departamento de Polícia do Condado de Prince George disse na noite de terça-feira – não muito depois de o videoclipe se tornar viral – que estava ciente do vídeo e imediatamente lançou uma investigação . Uma atualização horas depois disse que o policial havia sido suspenso.

O oficial em questão é Francesco Marlett de acordo com CBS Notícias Baltimore … e uma mulher chamada Paula Marlett – que diz ser esposa de Francesco – está atacando ele e a outra mulher.

Ela escreveu no Facebook… “Lá se vai meu marido e sua amante”, e disse a alguém nos comentários que ela “não está bem” – em parte porque o vídeo “aparece constantemente na porra do meu feed de notícias e eu tenho para assisti-lo constantemente uma e outra vez.”

Aliás, houve outro vídeo que circulou online, supostamente mostrando outro cruzador do condado de Prince George na mesma área… com uma mulher pulando nele também. Ainda não está claro quem são as pessoas neste vídeo.