Policial do estado da Pensilvânia é preso por internar ilegalmente ex na ala psiquiátrica

Um policial do estado da Pensilvânia supostamente teve sua ex-namorada ilegalmente internada em uma ala psiquiátrica, mas seu plano maluco saiu pela culatra depois que ele foi flagrado em vídeo restringindo-a violentamente enquanto ela implorava por sua libertação.

O promotor distrital do condado de Dauphin disse que Davis é casado e tem família, mas tinha um “relacionamento íntimo” com sua agora ex-namorada.

Davis supostamente obteve ilegalmente uma ordem de internação involuntária e fez com que a mulher fosse jogada em um centro de saúde mental contra sua vontade, de acordo com uma queixa do tribunal criminal.