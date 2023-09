Por dentro do casamento da lenda do futebol Ronaldo Nazario em Ibiza com a deslumbrante modelo Celina Locks

Slenda do futebol Ronaldo Nazário oficialmente se casou com a modelo Celina Locks, de 33 anos, em Ibiza no fim de semana passado. É o terceiro casamento do ex-jogador do Inter de Milão, depois de ter passado por divórcios com Milene Domingues e Daniella Cicarelli.

Os dois estavam filmado andando pelo corredor e saindo da igreja após o término da impressionante cerimônia, e foram aplaudidos por amigos e familiares presentes. Ambos sorriam profusamente ao serem parabenizados pelos convidados.

Os dois estavam vestindo roupas elegantes totalmente brancas e como é típico nos casamentos, foram regados com flores e arroz.

“Hoje reunimos nossas famílias para uma celebração religiosa íntima. E assim marca o início de uma semana de muitas celebrações”, escreveu Celine em seu post no Instagram que continha fotos da bela ocasião.

Tendo namorado por sete anos, Ronaldo finalmente fez a pergunta em janeiro durante uma fuga romântica no Caribe.

O casamento teria sido uma distração bem-vinda para uma das maiores estrelas do futebol que já jogou. O dono do Valladolid, da La Liga espanhola, tem passado por momentos difíceis nas últimas semanas. Depois de ter sido rebaixado para a segunda divisão espanhola no ano passado sua equipe está atualmente em décimo, depois de um início de temporada nada impressionante. Houve até protestos de torcedores sobre a forma como o clube está sendo administrado.