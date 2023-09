Por dentro do passado escandaloso de Bob Barker: os segredos ocultos de seu relacionamento com Dian Parkinson

O recente falecimento de Bob Barker fez com que os tablóides mundiais da TV investigassem seu passado, incluindo uma suposta situação de ‘escravidão sexual’ e um processo de assédio sexual com a ex-modelo The Price is Right e Playboy Dian Parkinson, que alegou que ela era seu ‘brinquedo sexual’.

Um amigo não identificado da modelo falou ao National Enquirer alegando que “Ela disse: ‘Eu sacrifiquei meu corpo para manter meu emprego. Eu era escravo sexual de Bob Barker – e não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso.'”

De acordo com o Radar Online, Bob Barker “a colocou no inferno” enquanto afirmava que a modelo disse a ela “Ela me contou‘Bob arriscou – ele disse que se eu quisesse manter meu emprego no programa, teria que dar a ele o que ele queria,‘”, compartilhou a fonte.

“Dian disse que a chamaria ao camarim para fazer sexo entre os shows. Ela me disse que ele queria principalmente sexo oral e cedeu a Bob para proteger seu emprego.” Ela adicionou.

O informante disse: “Ela me disse: ‘Bob Barker fez da minha vida um pesadelo, Dian disse que Barker sempre se autodenominava ‘Papai’ e chamava seu camarim de ‘Quarto do Papai’.’ Ela me contou que por mais de três anos ele a forçou a fazer sexo contra sua vontade.”

“Depois que ele fizesse o que queria com ela, ele a dispensaria e tiraria uma soneca. Dian uma vez me disse: ‘Eu me sinto como um brinquedo sexual, algo para ele brincar e jogar fora quando terminar.'”

Diane saiu do The Price Is Right em 1993, depois que o abuso sexual dele lhe causou uma úlcera hemorrágica: “Eu disse a todos que deixei para seguir outros caminhos em minha carreira”, disse ela ao informante. “Mas meus médicos me disseram que era o show e a possível morte – ou desistir… A única resposta era fugir daquele monstro Bob Barker.”

Enquanto isso, Bob Barker negou tudo em 1994

Barker também falou com o National Enquirer alegando que “Eu não forcei Dian Parkinson a fazer sexo. Ela me perseguiu agressivamente – e disse a outras pessoas no set que ela seria a próxima Sra. Bob Barker!“

Naquela época, Barker também mencionou que Parkinson exigia US$ 8 milhões em recompensa e que ela estava disposta a levar o caso a tribunal, se necessário.

Embora Barker tenha admitido que teve um relacionamento complicado com Parkinson após a morte de sua esposa, ele também mencionou que “Dian é uma usuária em busca de recompensa financeira, ela flertou comigo durante anos. Uma longa lista de pessoas testemunhará que ela foi muito carinhosa comigo no set,”.

Barker também mencionou que “Ela entrou no meu camarim vestindo apenas um roupão e estava em cima de mim – sentada no meu colo e passando os dedos pelo meu cabelo. Minha maquiadora e cabeleireira teriam que pedir para ela parar para que pudessem fazer seu trabalho!“

Na época em que Parkinson deixou o programa, ela entrou com um pedido Processo de assédio sexual de US$ 8 milhões mas abandonou-o um ano depois devido a custas judiciais.