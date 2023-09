Por que Bill Belichick cortou Bailey Zappe apenas para fazê-lo apoiar Mac Jones novamente?

Patriotas da Nova Inglaterra treinador principal Bill Belichick é considerado um NFL gênio, então quando ele faz movimentos questionáveis, como cortar Bailey Zappe só para mais uma vez fazê-lo voltar Mac Jones dias depois, é seguro presumir que existe um método por trás da loucura.

Zappe, de 24 anos, foi retirado do elenco de 53 jogadores do New England no final de agosto e se juntou ao time de treino após ser reclamado por isenções. Patriotas reivindicaram ex- Carolina Panteras quarterback Matt Corral isenções no dia seguinte.

A corrente reversível gelada de Ezekiel Elliott tem uma mensagem ocultaParker Johnson

Corrall, de 24 anos, não compareceu ao treino de sexta-feira e desde então foi colocado na lista de isentos/esquerdos. Não há detalhes sobre o motivo da mudança da equipe.

Belichick, 71, é claramente o cérebro por trás de qualquer movimento feito na Nova Inglaterra e provavelmente tem um motivo para a porta giratória dos zagueiros.

Quando os Patriots cortaram Zappe pela primeira vez, a mudança já era questionada pelos torcedores, considerando que o QB2 fez 2 a 0 como titular na temporada passada.

Malik Cunningham ignorado por Bill Belichick

Adicionar Zappe novamente como reserva de Jones torna o movimento original muito mais estranho. Há também o fato de que Malik Cunningham provou ter muito potencial.

Cunningham, de 24 anos, se exibiu nesta entressafra e provou ser uma opção viável para se preparar para o futuro próximo.

Ele foi rebaixado para o time de treino e provavelmente só verá repetições como wide receiver, a menos que Belichick esteja insatisfeito com seus outros QBs.

No grande esquema das coisas, aparentemente nada mudou, mas agora que Zappe está de volta com um peso no ombro, a competição de quarterbacks na Nova Inglaterra ficou muito mais interessante.