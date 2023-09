Por que Meghan Markle não está usando seu anel de noivado?

EUparece que Meghan Markle fez uma pausa no uso de seu deslumbrante anel de noivado de diamante de Príncipe Harry, mas isso não significa que ela não esteja exibindo um acessório romântico diferente. Muitos fãs ficaram se perguntando por que o Duquesa de Sussex não está usando o anel que Harry propôs no jardim de sua casa no Palácio de Kensington em 2017.

A banda é feita de diamantes – mas também contém três pedras extras, as pedras de nascimento de Meghan, Harry e Archie. Há uma esmeralda verde para Archie, uma safira azul para Harry e uma pedra peridoto verde oliva para Meghan. Acredita-se que Harry deu a Meghan o anel da eternidade como um ‘presente’ depois que Archie nasceu em 2019. Ela o usou pela primeira vez em público no Trooping the Color naquele ano.

Meghan mostrou ao mundo seu novo anel de noivado pela primeira vez quando o casal anunciou oficialmente seu noivado. Harry contou à imprensa a história do anel, revelando que ele mesmo o desenhou. “O anel é obviamente de ouro amarelo porque é o favorito dela e a pedra principal que comprei no Botswana, e os pequenos diamantes de cada lado são da coleção de joias da minha mãe para garantir que ela esteja conosco nesta jornada louca juntos”, disse ele.

Quando questionada sobre o que significava para o anel ter pedras que pertenceram à falecida Diana, Meghan respondeu: “Acho que tudo sobre a consideração de Harry é – e a inclusão disso e obviamente não poder conhecer sua mãe é tão importante para mim. – saber que ela faz parte disso conosco.”

O anel teve reformulações

No entanto, menos de dois anos depois, o anel parecia muito diferente após uma reformulação, que Meghan estreou em Tropando a Cor em 2019. Naquela época, Meghan estava usando o anel em uma faixa de micropave mais fina – junto com seu novo anel da eternidade.

Não está claro por que Meghan não usou seu anel de noivado recentemente, mas ela foi flagrada usando seu anel da eternidade durante sua viagem à Alemanha para os Jogos Invictus de 2023. O casal parecia tão apaixonado como sempre ao sair dos jogos de mãos dadas.