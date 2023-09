Por que não recebeu RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA?

A restituição do Imposto de Renda começou a ser depositada no seu quarto (e penúltimo) lote na última quinta-feira (31). Com os pagamentos ainda em curso, muitos cidadãos brasileiros expressam insatisfação por não terem recebido os depósitos da Receita Federal. Neste ano, a restituição do IR pode ser feita via PIX, o que deveria agilizar os pagamentos. No entanto, a realidade pode ser mais complexa do que parece.

A cada ano, milhões de brasileiros pagam mais impostos do que o devido no IR e têm direito às restituições, que são divididas em diversos lotes de pagamento. Então, por que muitos contribuintes ainda não receberam a restituição do Imposto de Renda? Abaixo, apresentamos o que a Receita Federal comentou sobre o assunto e outros fatores que podem explicar a demora.

A Receita Federal nega qualquer demora nos pagamentos da restituição

Os contribuintes que reclamaram nas redes sociais sobre uma suposta “demora” para o recebimento das restituições do Imposto de Renda, na maioria das vezes, consultaram o saldo de suas contas logo pela manhã. Como os depósitos das restituições são realizados em várias instituições bancárias diferentes, os pagamentos não necessariamente são creditados no início do dia. No entanto, os depósitos devem ser processados até o final do horário comercial.

“A combinação com os bancos é que o crédito seja disponibilizado no dia 31″, afirmaram os representantes da Receita em um comunicado oficial à imprensa. Além disso, o horário exato de depósito pode variar de acordo com cada instituição bancária. Normalmente, os pagamentos ocorrem pela manhã, mas isso não é uma regra.

O banco Itaú, por exemplo, foi uma das instituições que demoraram um pouco mais para liberar os pagamentos. Em resposta a um correntista, a equipe da instituição informou que o crédito estaria disponível “até o final do dia”.

Portanto, se você faz parte do quarto lote de restituição do IR, é aconselhável verificar o saldo da sua conta bancária. O depósito provavelmente já foi efetuado.

O que pode fazer a restituição do Imposto de Renda não ser depositada?



Caso, mesmo após a data de 31 de agosto, você ainda não tenha recebido o pagamento referente ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda, pode ter ocorrido algum problema com a transação. Conforme indicado no site oficial da Receita Federal, o reembolso do é regularmente efetuado na conta bancária informada durante a declaração por parte dos contribuintes.

Entretanto, é importante salientar que existem situações específicas nas quais esse depósito não pode ser efetuado. Por exemplo, se a conta indicada estiver desativada ou se os dados fornecidos estiverem incorretos. Em casos como esses, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil, como explicado pela Receita.

Para requerer a retirada dos montantes, será necessário entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil. Os números para essa finalidade são os seguintes:

4004-0001: Exclusivo para contribuintes residentes nas capitais;

0800-729-0001: Destinado aos contribuintes que residem em outras localidades;

0800-729-0088: Específico para Pessoas com Deficiência (PCDs) auditivas.

Se você não estiver no 4º lote, não receberá a restituição do IR

É importante mencionar que, se você não estiver incluído no 4º lote, não receberá a restituição do Imposto de Renda. Nesse caso, a expectativa é que você receba na 5ª rodada de depósitos, que está prevista para o próximo mês.

O 5º lote de restituição do Imposto de Renda deve englobar todos os contribuintes que apresentaram a declaração entre os dias 29 e 31 de maio de 2023. Além disso, tem também aqueles que precisaram corrigir erros no documento durante esse período.

Para mais informações e para acompanhar o calendário completo da Receita Federal, incluindo todas as datas de consulta e depósito, segue abaixo o cronograma: