Por que o Príncipe Harry e Brooklyn Beckham se ignoraram nos túneis do estádio LAFC?

Leo Messi reuniu um público repleto de estrelas para a partida entre o LAFC e Inter Miami incluindo o Príncipe Harry e Brooklin Beckham que se esnobavam enquanto estavam próximos um do outro.

Muitos vieram ver o argentino Campeão da Copa do Mundo e embora o holandês de Susexx tenha vindo sem sua esposa Meghan Markle, ele gostou do show mesmo estando longe da família britânica, o os Beckhams, mesmo quando já foram próximos e bem-vindos quando decidiram deixar a família real britânica para se mudarem para os Estados Unidos.

O príncipe Harry foi desprezado por Brooklyn Beckham?

Isso ficou evidente quando Harry chegou ao local e se encontrou com Brooklyn Beckham quase cara a cara acompanhado de sua esposa Nicola Peltze simplesmente passou por ali, aumentando os rumores de um suposto afastamento entre as famílias.

De acordo com o Daily Mail, o Duque de Sussex viu o casal pelo canto do olho (era impossível não vê-lo, pois ambas as partes estavam acompanhadas por suas comitivas), mas preferiu seguir para seu camarote VIP para curtir a partida.

O vídeo mostra Príncipe Harry, escoltado por sua comitiva enquanto Brooklyn Beckham, que usava uma camisa branca, e Nicola Peltz, que usava uma blusa verde, caminhando para o outro lado.

Meghan Markle estava na lista de celebridades convidadas para a festa, mas não acompanhou o marido.

De onde vem o distanciamento entre o duque de Sussex e os Beckham?

Embora até algumas semanas atrás os dois casais fossem próximos, surgiu um boato nas redes sociais de que David e Victoria Beckham foram acusados ​​de vazar informações à imprensa britânica sobre os supostos problemas conjugais entre Harry e Meghan.

O próprio Daily Mail revelou no final de julho que ‘Becks’ teve um telefonema tenso com Harry e acabou furioso, então decidiu terminar a amizade.

Para uma noite tão importante como a deste domingo, esperava-se que David Beckham estivesse presente no estádio, como coproprietário do Inter Miami, geralmente acompanhado de sua esposa. Porém, ele não estava nas arquibancadas.

Quem compareceu às arquibancadas foram celebridades como Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Owen Wilsone ator Will Ferrell, coproprietário do LAFC, entre muitas outras celebridades.