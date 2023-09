Por que os pais de Aidan Hutchinson foram microfones durante o TNF entre Leões e Chefes?

Tele pais de Leões de Detroit ponta defensiva Aidan Hutchinson foram destaque no NBC transmissão do 2023 NFL Abertura da temporada contra o Chefes de Kansas City e alguns fãs não ficaram muito felizes com isso, por algum motivo.

Ari Meirov (@MySportsUpdate) acessou o X, anteriormente conhecido como Twitter, durante o Thursday Night Football para reclamar Melissa e Chris Hutchinson ganhando tempo no ar.

“Por que estamos colocando um microfone nos pais de Aidan Hutchinson…?” Meirov tuitou.

Um usuário respondeu rapidamente com a resposta óbvia: conteúdo. Os pais de Hutchinson são ouro puro com a câmera voltada para eles.

Sua mãe assiste ao jogo através de binóculos e muitas vezes tem que perguntar ao marido, que era um bom defensor na faculdade, o que aconteceu.