O cenário trabalhista do Brasil está prestes a passar por uma reviravolta importante. O governo está preparando um projeto de lei que promete alterar as regras do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Assim, permitindo que os trabalhadores formais, demitidos sem justa causa, tenham acesso à totalidade do fundo. Essa medida, que será retroativa até abril de 2020, tem gerado grande expectativa e discussão entre os cidadãos e legisladores.

Possíveis mudanças significativas são anunciadas para o Saque-Aniversário do FGTS

O governo está em fase de finalização de um projeto de lei que será encaminhado ao Congresso Nacional nas próximas semanas. Em resumo, a proposta visa modificar o saque-aniversário do FGTS.

Assim, permitindo que os trabalhadores formais, ao serem demitidos sem justa causa, possam retirar não apenas o valor correspondente à multa rescisória do fundo, como já previsto na legislação, mas também a totalidade do saldo disponível em sua conta do FGTS.

Retroatividade da medida

Uma das características mais intrigantes dessa mudança é sua retroatividade, que abrange o período desde abril de 2020. Em suma, isso significa que os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos entre abril de 2020 e a data da aprovação da lei, terão a oportunidade de reaver os valores que antes estavam indisponíveis para eles.

Antes dessa medida, aqueles que escolhiam o saque-aniversário só podiam sacar o valor equivalente à multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa.

O desenvolvimento da decisão

A decisão de implementar essa mudança foi tomada após uma reunião realizada no Palácio do Planalto em 13 de setembro de 2023. Desse modo, estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. De modo geral, a medida representa um esforço do governo para tornar as regras do FGTS mais flexíveis e favoráveis aos trabalhadores.



O Saque-Aniversário é opcional

É importante destacar que o saque-aniversário do FGTS é uma opção voluntária oferecida aos trabalhadores. Visto que a escolha por essa modalidade permite que o trabalhador retire uma parte do saldo de seu FGTS anualmente, por ocasião de seu aniversário.

Contudo, em contrapartida, ele renuncia ao direito de sacar o valor integral da conta do fundo em caso de demissão sem justa causa, ficando apenas com a multa rescisória.

Uma mudança abrangente

O projeto de lei proposto pelo governo tem como objetivo principal tornar o acesso ao FGTS mais vantajoso para os trabalhadores.

Uma vez que com a implementação dessa mudança, todos os trabalhadores formais, inclusive aqueles que optaram pelo saque-aniversário, terão acesso à totalidade de seu fundo em caso de demissão sem justa causa.

Isso significa que a escolha pelo saque-aniversário não mais implica em abrir mão do valor integral do FGTS, como ocorria anteriormente.

Uma relevante mudança no cenário atual

Certamente, a proposta de alteração nas regras do saque-aniversário do FGTS representa uma importante mudança no cenário trabalhista brasileiro. Já que com a promessa de oferecer maior flexibilidade e benefícios aos trabalhadores, essa medida do governo tem o potencial de impactar positivamente a vida de muitos brasileiros.

Além disso, a retroatividade da medida, demonstra o compromisso do governo em assegurar que os trabalhadores tenham acesso ao máximo de recursos disponíveis em momentos de necessidade, como uma demissão sem justa causa.

Desse modo, resta agora aguardar a aprovação do projeto de lei pelo Congresso Nacional. Bem como, acompanhar de perto as transformações que essa mudança trará para o mundo do trabalho no Brasil. De forma sucinta, a aprovação deste projeto pode impactar as relações trabalhistas, beneficiando o cidadão demitido.