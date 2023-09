Postagem para apenas amigos próximos está em fase de testes (Confira!)

Uma das grandes reclamações dos usuários do Instagram é relacionada ao fato de que a plataforma possui uma certa natureza impessoal. A princípio, essa característica é uma consequência de seu Feed algorítmico. Os desenvolvedores da rede social da Meta estão procurando resolver esta questão de algumas maneiras.

Todavia, o Instagram busca apresentar a seus usuários algumas novas opções de compartilhamento de conteúdo, como fotos e vídeos, com seus amigos. Atualmente está em fase de testes na plataforma midiática, um recurso importante, que permite compartilhar mensagens do Feed da pessoa, através do grupo Close Friends.

Analogamente, a Meta, fez um anúncio recentemente, no qual explicou que a nova funcionalidade do Instagram está sendo testada em diversos países neste momento, mas não informou quais. Um representante da empresa disse que, ““Estamos testando em alguns países e estamos sempre em busca de novas formas de nos expressarmos e nos comunicarmos dentro de nossa comunidade”.

Desse modo, é conveniente destacar, que no momento em que o recurso do Feed Somente para Amigos, do Instagram, estiver disponível, haverá uma redução da necessidade de uma conta adicional para se comunicar com eles. Vale ressaltar que a plataforma lançou em 2018 a possibilidade de compartilhar stories com amigos.

Funcionalidade do Instagram

Ademais, um ano depois desse lançamento, a plataforma tentou apresentar a seus usuários, a funcionalidade que permite uma conversa em grupo com amigos próximos através da ferramenta Threads. Vale ressaltar que ela não é relacionada à rede social também da Meta, com o mesmo nome, lançada no início deste ano.

A ideia não foi para frente, visto que o recurso não obteve muito sucesso dos usuários do Instagram. Desse modo, o app de chat em grupo Threads, foi encerrado ainda no ano de 2021. No final de 2022, o Instagram apresentou o Notes, que possibilita o compartilhamento de mensagens na plataforma com amigos.

A ferramenta Notes acabou sendo bastante utilizada pelos usuários do Instagram e a Meta lançou um recurso que torna possível o compartilhamento de música, e uma funcionalidade ligada a tradução de conteúdo. Além disso, a plataforma apresentou um recurso que permite às pessoas compartilharem na rede social, sua localização.



Instagram sem anúncios

O jornal New York Times divulgou na semana passada, que o Instagram e o Facebook deverão ganhar uma versão paga sem anúncios. De acordo com o portal de notícias, a informação veio de três pessoas ligadas a Meta, que preferiram se manter anônimos. A medida procura solucionar questões junto à União Europeia.

Dessa maneira, as redes sociais se enquadrarão na preocupação atual sobre a coleta de dados dos usuários das redes sociais utilizada para a exibição de anúncios. Estima-se que essas versões pagas para o Instagram e o Facebook estejam disponíveis neste momento, apenas para os países do continente europeu.

De acordo com o New York Times, os usuários do Instagram e Facebook que optarem por suas versões pagas, não sofrerão o impacto da publicidade direcionada a eles nas plataformas da Meta. Neste cenário, se evitará o rastreamento de anúncios, além da transferência de seus dados e informações nas redes sociais.

Em síntese, espera-se que essa nova atualização das redes sociais chegue logo a seu público. No entanto, ainda não se sabe qual será o valor de pagamento pelos seus usuários. Também não se tem ideia sobre quando será o lançamento da versão paga do Instagram e Facebook. As pessoas poderão ter uma versão da plataforma sem anúncios e publicidade.

Redes sociais no Canadá

A Meta, responsável pelo Instagram e o Facebook, irá remover notícias de suas plataformas no Canadá, se houver a aprovação da Lei de Notícias Online no país. Este projeto estabelece que grandes empresas tecnológicas como o Google e a Meta negociem junto a empresas de comunicação sobre o uso de seu conteúdo.

Aliás, esse projeto já passou no parlamento do Canadá, o que fez com que a Meta seguisse com a medida, da mesma forma que aconteceu recentemente na Austrália no ano de 2021. Segundo a empresa, “iniciou o processo de encerrar a disponibilidade de notícias, que terão a sua implementação junto aos usuários no Canadá”.

Em conclusão, a Meta atualmente procura identificar os veículos de notícias na rede social no Canadá. São organizações de jornalismo no país, emissoras universitárias, comunitárias ou indígenas licenciadas, veículos de notícias indígenas, entre outros. Haverá o bloqueio de acesso a quase todas as organizações do setor.