O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP) anunciou recentemente a prorrogação do prazo para a entrega de trabalhos técnicos destinados a concorrer aos prêmios oferecidos durante a 28ª CONVECON, um grande evento de Contabilidade do estado de São Paulo.

Prazo de entrega de trabalhos técnicos para a 28ª CONVECON é prorrogado até o dia 15

Conforme informações oficiais, originalmente prevista para encerrar em setembro, a data limite para a submissão de trabalhos foi estendida até o dia 15 de setembro.

Uma oportunidade única para destacar-se na 28ª CONVECON

Este evento anual é uma plataforma notável para profissionais, acadêmicos e estudantes universitários de ciências contábeis exibirem seus trabalhos técnicos e competirem por prêmios significativos. De acordo com informações oficiais, a 28ª CONVECON acontecerá entre os dias 16 a 18 de outubro, e a prorrogação do prazo oferece a oportunidade para mais pessoas participarem.

Processo de inscrição simplificado

A inscrição e a entrega dos trabalhos técnicos podem ser realizadas de maneira simples e conveniente através do portal oficial do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. No entanto, é importante ressaltar que trabalhos enviados por outras vias, como correio ou e-mail, não serão considerados para avaliação.

Prêmios atraentes em dinheiro e tempo de palco

A competição na 28ª CONVECON é acirrada, mas a recompensa vale a pena. Os três melhores trabalhos técnicos serão premiados com valores significativos em dinheiro: R$ 1.500 para o terceiro lugar, R$ 3.500 para o segundo lugar e um impressionante prêmio de R$ 5.000 para o grande vencedor em primeiro lugar.



Além disso, os ganhadores terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos para o público durante o evento, com um tempo de palco de 30 minutos para compartilhar suas descobertas e insights.

Acesso às informações essenciais

Para participar e obter todas as informações necessárias sobre a inscrição de trabalhos técnicos, regulamentos e diretrizes, basta visitar a página oficial da 28ª CONVECON. Uma vez que na página oficial é possível encontrar orientações detalhadas para garantir que sua submissão seja elegível para avaliação.

Aproveite a oportunidade estendida

A prorrogação do prazo de entrega de trabalhos técnicos para a 28ª CONVECON é uma excelente notícia para profissionais, acadêmicos e estudantes de Ciências Contábeis que desejam destacar-se no maior evento contábil do estado de São Paulo.

Com prêmios em dinheiro generosos e a chance de compartilhar suas descobertas com o público, esta é uma oportunidade única para mostrar seu talento e contribuir para o avanço da Contabilidade.

Contudo, certifique-se de seguir todas as orientações e regulamentos ao fazer sua inscrição e entrega de trabalhos técnicos. Assim sendo, não perca a chance de participar deste evento de prestígio e elevar sua carreira na contabilidade.

Sobre a contabilidade

A contabilidade desempenha um papel fundamental em todas as organizações e na sociedade como um todo. Sua importância se estende a várias áreas e é crucial por diversas razões:

Tomada de decisões

A contabilidade fornece informações financeiras precisas e atualizadas que permitem aos gestores e proprietários tomar decisões informadas. Uma vez que essas informações ajudam a determinar a viabilidade de projetos, a alocação de recursos e a estratégia financeira geral.

Transparência financeira

A contabilidade garante transparência nas operações financeiras de uma organização. Isso é especialmente importante para acionistas, investidores, credores e outros stakeholders que precisam entender a saúde financeira de uma empresa.

Além disso, as empresas são obrigadas por lei a manter registros financeiros precisos e a relatar suas atividades financeiras às autoridades fiscais e regulatórias. Desse modo, a contabilidade ajuda a garantir a conformidade com essas obrigações legais.

Avaliação de desempenho

Por fim, através da contabilidade, é possível avaliar o desempenho financeiro de uma organização ao longo do tempo. Isso ajuda a identificar tendências e áreas que precisam de melhoria.