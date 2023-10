Prazo de extensão de imposto 2023: O que acontece se você não registrar a tempo?

Té hora de quem pediu prorrogação de renda imposto o retorno está se aproximando rapidamente, há consequências em não fazê-lo no devido tempo. O dia do imposto caiu 18 de abril de 2023 apesar do acordo habitual tende a cair no dia 15. Este ano, essa data caiu em um sábado, que não é dia útil. Qualquer contribuinte que não conseguisse apresentar o pedido até o 18º prazo teve a oportunidade de solicitar uma prorrogação de seis meses. A pesquisa online mostrou que o interesse na prorrogação da declaração de impostos tem aumentado à medida que esse prazo se aproxima. Se você solicitou uma extensão para arquivar seu Imposto de renda federal de 2022, você terá um tempo limitado para arquivá-los com precisão e concluir a devolução. No que diz respeito às consequências, definitivamente existem penalidades que ocorrerão se você perder esta extensão.

Quando é o prazo final para prorrogação de impostos em 2023?

O prazo de prorrogação do imposto cairia no dia 15 de cada mês, mas esse dia é um domingo do mês de Outubro. Isso significa que o acordo de prorrogação do imposto será no dia 16 de outubro, segunda-feira. Se você também perder esse prazo, você enfrentará duas penalidades, dependendo da sua situação. Essas extensões são a falta de declaração de multa e a falta de pagamento de multa. Quem pediu prorrogação e apresentou a declaração no devido tempo não precisa se preocupar com o não cumprimento da multa. Faltando o abril o prazo de extensão fará com que você pague multas, e é por isso que é melhor declarar seus impostos o mais rápido possível depois 16 de outubro. Não fazer isso resultará em mais juros e penalidades.

Dado que você já solicitou uma prorrogação em abril, não há outra prorrogação além de 16 de outubro. Esta é a última chance que os contribuintes que solicitaram esta prorrogação têm de pagar seus impostos. No entanto, existem algumas opções caso você não consiga pagar a conta fiscal que o Receita Federal facilita para você. Eles têm planos de pagamento que permitem que as pessoas paguem impostos parcelados. Você pode conferir mais informações firmando um parcelamento no site da Receita Federal. Você também pode obter assistência dos funcionários do IRS para apresentar sua declaração de imposto de renda.