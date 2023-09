Prazo de prorrogação de imposto: você poderá declarar seu Imposto de Renda 2022 após o prazo?

EUSe você não apresentou sua declaração, a má notícia é que o prazo para apresentar sua declaração de 2022 restituição do Imposto de Renda foi em 18 de abril de 2023.

A boa notícia é que se você não conseguir entregar a declaração dentro do prazo, poderá solicitar uma prorrogação.

O que é importante observar é que você ainda deve solicitar uma prorrogação antes do prazo de declaração de imposto de renda.

Como solicitar a prorrogação do Imposto de Renda 2022

Para solicitar uma prorrogação, você pode preencher o Formulário 4868 com o Receita Federal (IRS) e este formulário lhe dará mais seis meses para apresentar sua declaração.

No entanto, é importante observar que uma extensão do arquivo não é uma extensão do pagamento de impostos.

Se você deve impostos, ainda deverá pagá-los dentro do prazo original para evitar multas e juros.

Você pode solicitar uma extensão eletronicamente através do site do IRS ou enviando o Formulário 4868 para o IRS.

O que é necessário para o Formulário 4868 do IRS?

Para preencher o Formulário 4868, você precisará fornecer seu nome, endereço e Número de Segurança Social (SSN).

Você também precisará incluir o ano fiscal para o qual está solicitando uma prorrogação, sua obrigação fiscal estimada para o ano fiscal e sua assinatura.

Você também pode precisar fornecer informações adicionais, como o motivo da sua solicitação de prorrogação ou documentação de sua obrigação fiscal estimada.

Qual é o prazo para solicitar a prorrogação da declaração de imposto de renda?

O prazo para solicitação de prorrogação é igual ao prazo para apresentação da declaração (18 de abril de 2023).

Se você enviar a solicitação e ela for atendida, você terá até 18 de outubro de 2023 para enviar sua declaração final.

Caso você não solicite a prorrogação no prazo ou caso sua solicitação seja rejeitada, o prazo permanecerá em 18 de abril de 2023.

Se você tiver alguma dúvida sobre como solicitar uma prorrogação, entre em contato com um contador.