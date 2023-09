Prazo final para recertificação CalFresh: O último dia para renovar seus benefícios este mês está chegando, é assim que você faz

EUno estado norte-americano da Califórnia, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) também existe, mas neste estado atende pelo nome de CalFresh.

Muitas famílias de baixa renda dependem dos benefícios do CalFresh para receber dinheiro que podem usar na compra de ingredientes mais saudáveis.

Esse é o objetivo principal do esquema, que é muito popular em todo o estado.

Você precisa fazer alguma coisa para obter a recertificação do CalFresh?

Deve-se observar que você terá que solicitar a recertificação CalFresh em algum momento, para continuar fazendo parte do esquema.

“As famílias CalFresh devem ‘recertificar’ sua elegibilidade para continuar recebendo os benefícios CalFresh”, explica o site do governo.

“Para fazer isso, eles devem preencher uma nova inscrição antes do dia 15 do mês em que terminará o período de certificação”.

Qual é o prazo para a recertificação do CalFresh?

Dadas as informações acima, o último dia para a recertificação CalFresh é o 15º dia do último mês do período de certificação original.

Você deve estar se perguntando quando será o último mês da sua certificação. Para a maioria das pessoas no esquema CalFresh, o período de certificação é de 12 meses.

No entanto, alguns agregados familiares com membros idosos ou deficientes recebem um período de certificação de 24 meses.

Como tal, qualquer pessoa cujo período de certificação CalFresh termine neste mês de setembro deverá realizar a recertificação CalFresh antes de 15 de setembro para continuar recebendo esses benefícios até outubro.

Serei notificado sobre a recertificação do CalFresh?

Sim, você deverá receber um aviso de recertificação CalFresh do governo local para lembrá-lo de quando o período de certificação estiver acabando.

É importante, portanto, certificar-se de que seu endereço esteja correto e atualizado, para que você não perca este aviso de recertificação do CalFresh e corra o risco de perder esses benefícios.

Embora às vezes você possa se inscrever novamente no esquema, é mais fácil se você concluir sua recertificação CalFresh dentro do prazo.