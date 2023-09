Prazo para inscrição de CREDORES é encerrado

O programa Desenrola Brasil surgiu como uma proposta inovadora para lidar com o problema crescente do endividamento no país. A partir de uma série de mecanismos e incentivos, o programa busca auxiliar os brasileiros a renegociarem suas dívidas e recuperarem sua saúde financeira.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa do Governo Federal que tem como principal objetivo ajudar os brasileiros a renegociarem suas dívidas. O programa foi lançado em julho e tem como meta principal reduzir a inadimplência e o número de pessoas negativadas no país.

Quem pode participar do Desenrola Brasil?

Desde o lançamento do programa, diversos grupos de beneficiados foram atendidos. Inicialmente, o programa contemplava pessoas físicas com renda de até 2 salários mínimos que possuíam dívidas com bancos. Em seguida, o programa foi expandido para abranger também pessoas físicas com dívidas financeiras negativadas e renda de até R$20 mil.

A partir deste mês, uma terceira faixa de beneficiados será incluída no programa. Os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, equivalendo à cerca de R$ 2.600, poderão fazer parte dessa nova faixa de beneficiados. O critério para participação é que os futuros beneficiários possuam dívidas de, no máximo, R$ 5 mil.

Como funciona a renegociação de dívidas?

Um dos principais atrativos do Desenrola Brasil é a oferta de condições especiais para a renegociação de dívidas. Os beneficiados terão a possibilidade de parcelar suas dívidas em até 60 vezes, com uma taxa de juros de 1,99% ao mês e uma parcela mínima de R$ 50.

As renegociações serão feitas por meio digital, através de uma plataforma que reunirá informações de todos os bureaus de crédito do país. As empresas que vencerem o leilão terão acesso à garantia do governo e terão a dívida repassada a um banco, com os devedores podendo pagar em 60 parcelas com juros de 1,99% ao mês.



O papel dos credores no Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil conta com a participação de diversos credores. Entre eles, encontram-se bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade, entre outros.

O prazo para inscrição no programa terminou recentemente, com 924 credores inscritos. O número total de inscrições representa 86% das dívidas de até R$ 5 mil negativadas dos brasileiros, disponibilizadas pelos bureaus de crédito.

Uma das etapas inovadoras do programa é o leilão de dívidas. As dívidas serão organizadas em lotes, como de cartão de crédito, varejo, eletricidade, saneamento. As propostas com maiores descontos serão selecionadas para a renegociação com garantia do programa.

Garantia do programa

O governo reservou um montante de R$ 8 bilhões em recursos do Tesouro Nacional para serem usados como garantia do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. O valor direcionado às garantias foi aportado no Fundo de Garantia de Operações (FGO) e, segundo a pasta, o volume de ações a ser viabilizado com esses recursos dependerá dos descontos oferecidos pelas empresas credoras.

A adesão ao Desenrola Brasil

A pesquisa revelou que a adesão ao Desenrola Brasil tem aumentado desde o lançamento do programa. Atualmente, 73% dos entrevistados já aderiram ou pretendem aderir ao programa, enquanto apenas 24% não têm interesse.

A importância do Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil tem se mostrado uma iniciativa positiva para a população brasileira, proporcionando oportunidades de renegociação de dívidas e contribuindo para a redução do endividamento. A adesão ao programa tem sido expressiva, especialmente na região Norte do país e entre os entrevistados com menor renda familiar.

Além disso, o programa também tem impactos positivos na economia como um todo. Ao reduzir a inadimplência, o programa contribui para o fortalecimento do sistema financeiro e para o aumento do consumo.

Recuperação da Saúde Financeira

O Desenrola Brasil é um programa que veio para ajudar os brasileiros a lidarem com suas dívidas. Através de uma série de mecanismos e incentivos, o programa está auxiliando os brasileiros a renegociarem suas dívidas e recuperarem sua saúde financeira. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, não deixe de conhecer e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Desenrola Brasil.