Prazo para prorrogação de impostos: Quando é o último dia para declarar seu imposto de renda federal de 2022?

To principal IRS imposto prazo no EUA foi 18 de abril de 2023, este ano, porém muitas pessoas solicitaram uma prorrogação do imposto para ter mais tempo.

O prazo de prorrogação do imposto era até 16 de outubro de 2023então isso também está chegando, faltando apenas um mês.

Se você solicitou algum tempo extra, mas ainda não declarou seus impostos, você realmente deveria começar a preparar sua declaração de imposto de renda para o ano fiscal de 2022.

Quais documentos você precisa para declarar seus impostos?

Se você finalmente está conseguindo declarar seus impostos antes do prazo final de prorrogação de impostos, 16 de outubro, é disso que você precisa para fazê-lo corretamente.

Os documentos que você precisa para declarar seus impostos são:

O formulário W-2 do(s) seu(s) empregador(es)

Os formulários 1099 e 1099-INT para outras declarações de rendimentos e juros

Os recibos mostrando todas as suas despesas dedutíveis de impostos

Em seguida, você precisa escolher o status do seu pedido e como deseja enviar seus impostos, com o IRS recomendando um software de preparação de impostos para o arquivo eletrônico.

Você também deve pensar se deseja fazer a dedução padrão ou detalhar sua devolução.

Como você solicita uma extensão de imposto do IRS?

A maioria dos contribuintes tem a opção de solicitar uma prorrogação do imposto quando o prazo para apresentação chegar a cada primavera.

É bastante simples de fazer e pode até ser feito online através do site do IRS.

“Você pode usar o arquivo gratuito do IRS em IRS.gov/freefile para solicitar uma extensão de arquivamento automático ou arquivar o Formulário 4868, Pedido de extensão automática de tempo para arquivar”, é como diz a agência tributária.

Você pode obter outra extensão de imposto devido a desastres naturais?

Embora o prazo final do imposto do IRS para o ano fiscal de 2022 esteja se aproximando, ainda pode haver outras oportunidades de extensão de impostos se você foi recentemente vítima de um desastre natural.

Você deve visitar o site do IRS e a seção de desastres naturais para obter mais informações sobre isso e ver se você se qualifica.