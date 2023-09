Precisa de trabalho? Conheça 10 sites para encontrar as melhores VAGAS DE EMPREGO

Se você está buscando uma oportunidade de trabalho precisa conhecer os sites para encontrar as melhores vagas de emprego. Afinal, são as páginas com ofertas de todas as áreas e que podem ajudá-lo a resolver seu problema.

Há muitos sites na internet que tem o objetivo de conectar empresas com profissionais. Portanto, se está em busca de uma vaga é importante conhecê-los e já garantir um cadastro na página.

1 – Linkedin é um dos sites para encontrar as melhores vagas de emprego

Não tem como falar sobre vagas de emprego sem citar o Linkedin. Isso porque, a rede social é conhecida pela oferta de oportunidades e tem foco totalmente profissional. Então, é essencial ter um perfil na plataforma.

Além das vagas, o Linkedin permite que você se conecte com outros profissionais da área. Assim, aumenta seu networking e pode ajudá-lo com recomendações e novas vagas.

2 – Indeed

Outro dos sites para encontrar as melhores vagas de emprego é o Indeed. Ele tem uma interface simples de usar e cobre diversas regiões, com oportunidades para muitas áreas. Na plataforma você pode buscar os cargos por localização ou empresa. Além disso, pode fazer upload do seu currículo e se candidatar às vagas disponíveis.

3 – Glassdoor é um dos sites para encontrar as melhores vagas de emprego

O Glassdoor é uma plataforma muito conhecida no meio profissional, mas tem uma proposta diferente. Isso porque, ela fornece dados sobre reclamações, benefícios, ambiente de trabalho e processos seletivos da empresa.



Dessa forma, o profissional pode conhecer mais sobre uma empresa antes de concorrer a uma vaga e definir se é o local ideal para construir sua carreira.

4 – Remote.co

Quem está em busca de sites para encontrar as melhores vagas de emprego e deseja trabalhar em qualquer lugar do mundo deve conhecer a Remote.co. Afinal, a plataforma reúne oportunidades de trabalho em tempo integral, meio período, projetos independentes, em diversas áreas e empresas.

Também é uma boa ideia para quem deseja atuar como freelancer, porque tem ofertas nesta modalidade.

5 – Vagas.com é um dos sites para encontrar as melhores vagas de emprego

Mais uma opção de site para os profissionais é o Vagas.com. Ele possui um teste de personalidade, que costuma ser solicitado pelas companhias cadastradas para conhecer melhor os candidatos.

Hoje em dia há mais de duas mil empresas ativas na plataforma. Aliás, além do site também é possível acessar o serviço pelo aplicativo de celular.

6 – Catho

Talvez um dos sites para encontrar as melhores vagas de emprego mais conhecido é o Catho. Isso porque, ele conecta os candidatos com as empresas e tem uma ampla base de oportunidades, em diversas áreas e níveis hierárquicos.

O site ainda oferece recursos profissionalizantes, como cursos, e seus usuários podem escolher a versão gratuita ou paga da plataforma.

7 – Trampos está entre os sites para encontrar as melhores vagas de emprego

Com uma abordagem mais moderna, o Trampo é destinado aos profissionais da Comunicação e Tecnologia da Informação. Então, deseja fazer com que essas pessoas consigam uma recolocação no mercado de trabalho.

Mais de sete mil empresas estão cadastradas no site, com perfis diferentes, como startups, agências, produtoras e e-commerces em todo o país.

8 – 99Jobs

A plataforma é um dos sites para encontrar as melhores vagas de emprego e conecta candidatos com empresas de todos os segmentos. Assim, é possível enviar currículos, fazer testes de habilidade e participar dos processos seletivos de forma online.

Vale destacar que a 99Jobs é gratuita tanto para candidatos quanto para as empresas.

9 – Infojobs está entre os sites para encontrar as melhores vagas de emprego

O Infojobs hoje em dia possui mais de 45 milhões de candidatos e reúne vagas em diferentes estados do Brasil. Portanto, os candidatos podem pesquisar por área, cidade ou região em que estão.

Além disso, o candidato pode adicionar seu currículo e ele fica disponível por tempo indeterminado para todos os empregadores.

10 – Goowit

Para finalizar a lista dos sites para encontrar as melhores vagas de emprego temos o Goowit, conhecido como o Tinder do Trabalho. Isso porque, a plataforma tem uma função de match entre empresas e candidatos.

O projeto usa de recursos como People Analytics e Inteligência Artificial para poder mapear o perfil comportamental dos candidatos e definir suas habilidades. Com isso, direciona para as vagas ideais.