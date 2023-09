Precisando economizar? Conheça a Estratégia do Cash-Only!

Se você está precisando economizar mais e conseguir ter um maior controle das suas finanças, a estratégia do cash-only pode ajudar a atingir esse objetivo.

E o melhor, nessa história, é que o processo de colocar essa estratégia em prática não é nada complicado, pois, basicamente, é necessário apenas sacar o seu dinheiro e usar as cédulas, no dia a dia, ao invés de usar o seu cartão.

E como isso pode nos ajudar a poupar mais dinheiro? Neste texto, explicamos melhor esse assunto. Continue lendo!

Como funciona a estratégia do cash-only?

Como mencionamos logo acima, a estratégia do cash-only consiste em você usar dinheiro físico para pagar as compras e contas no dia a dia. Isto é, ao invés de usar o cartão de crédito ou débito, ou mesmo fazer um pix, você faz apenas pagamentos em dinheiro no seu dia a dia.

Para isso funcionar, é necessário sacar todo o salário ou todo o valor que você costuma consumir ao longo do mês, mantendo em sua conta apenas o que será enviado para investimentos, por exemplo.

A partir disso, com o dinheiro em mãos, você pode dividir o salário em envelopes. Um para contas fixas, outro para compras pontuais, outro para lazer e assim por diante.

Sempre que for sair de casa para algo em específico, como ir ao supermercado, leve o envelope correspondente.

No próximo tópico, explicamos os motivos pelos quais essa prática pode ser interessante na rotina financeira.



Por que a estratégia do cash-only é uma boa ideia?

Em muitos casos, a estratégia do cash-only pode ser uma excelente forma de conseguir poupar mais dinheiro.

Na era digital, acabamos usando muito o cartão de crédito e débito, ou mesmo o pix, para fazer os mais diversos pagamentos.

Porém, nem sempre o valor nominal que vemos na tela da maquininha de cartão ou mesmo no comprovante do pix nos fará pensar sobre o que estamos gastando.

Isto é, estamos apenas diante de um número, que talvez não nos conecte profundamente com o nosso dinheiro. Em contrapartida, o dinheiro físico pode nos ajudar em fatores como:

1. Gastos mais palpáveis

Imagine você fazendo um pix de R$ 20. Agora, imagine você usando uma cédula de R$ 20 para pagar alguma coisa.

Em quais desses cenários você acredita que terá uma visão mais palpável do gasto? Possivelmente, no segundo, certo? E é isso mesmo.

Com o dinheiro na palma da mão, enxergamos de forma mais palpável o quanto estamos gastando em uma compra, o que pode nos ajudar a ter mais consciência sobre os gastos impulsivos.

2. Fonte mais visível de dinheiro

Do mesmo modo que os gastos ficam mais palpáveis, com o dinheiro total em mãos nós temos uma visão mais clara da fonte de renda. Percebemos sua finitude, seu poder de compra, etc.

3. Prevenção de compras mais impulsivas

Por fim, sair de casa com o dinheiro contadinho pode ajudar na hora de evitar compras impulsivas. Afinal, se você estiver com R$ 50 no mercado, saberá que não pode comprar para R$ 55. Simples assim.

Experimente a estratégia do cash-only e veja se ela funciona para você!