Preço do gás de cozinha cai para menor patamar em quase 2 anos

Os consumidores do país que compram gás de cozinha receberam uma grande notícia neste final de semana. Isso porque o preço do botijão de gás de 13 quilos caiu novamente no país e atingiu uma grande marca.

De acordo com dados do levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o gás de cozinha ficou 0,31% mais barato nesta semana no país. Isso representa uma queda de 31 centavos.

Com o acréscimo desse resultado, o preço médio do gás de cozinha passou de R$ 101,00 para R$ 100,69 no país. Embora o recuo tenha sido leve, os consumidores estão felizes, já que os preços vêm caindo há cerca de quatro meses no país, com exceção de uma única semana, quando os valores tiveram uma leve alta.

Nesta semana, o valor médio nacional atingiu o menor nível desde a metade de outubro de 2021, ou seja, em de 22 meses

Em suma, a última vez que o botijão de gás de 13 quilos havia registrado alta no seu valor, sem contar a semana passada, foi em meados de maio, quando o preço médio nacional chegou a R$ 108,84. Isso mostra que o valor caiu significativamente no país nos últimos meses, aliviando o bolso dos consumidores.

Veja o que derrubou o preço do gás no Brasil

O botijão de gás de cozinha está mais barato no país nos últimos meses principalmente por causa de um reajuste histórico promovido pela Petrobras em meados de maio, que reduziu em 21,3% o preço do botijão de gás comercializado para as distribuidoras do país.

Em síntese, a companhia extinguiu a política de preço de paridade internacional (PPI), anunciando uma nova política para definir os preços dos combustíveis no país. Já no dia 1º de julho, a Petrobras reduziu novamente o preço do gás de cozinha vendido para as distribuidoras, dessa vez em 3,9%.

Além disso, o Governo Federal publicou uma Medida Provisória (MP) no início de janeiro, mantendo zeradas as alíquotas de diversos impostos sobre os combustíveis. A isenção do PIS/Cofins (impostos) sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o famoso gás de cozinha, vai seguir até 31 de dezembro.



Variação dos preços nas regiões brasileiras

Nesta semana, os preços do gás de cozinha caíram em todas as regiões brasileiras, com as variações oscilando entre 13 e 72 centavos.

Com o acréscimo destas variações, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos foi o seguinte nas regiões brasileiras:

Norte: R$ 111,60;

R$ 111,60; Centro-Oeste: R$ 104,75;

R$ 104,75; Sul: R$ 103,27;

R$ 103,27; Sudeste: R$ 98,94;

R$ 98,94; Nordeste: R$ 98,11.

Em resumo, o Nordeste apresentou o menor preço regional do país pela sétima semana de 2023. Em todas as demais, o Sudeste comercializou o botijão de gás de 13 quilos mais barato do país.

A ANP também revelou que o gás de cozinha ficou mais barato em 20 das 27 Unidades da Federação (UF) na semana, com destaque para o Mato Grosso do Sul, onde o preço caiu R$ 2,61.

Em contrapartida, sete UFs registraram aumento no preço do gás de cozinha, com altas que variaram entre dez centavos e R$ 1,99.

Veja os estados com os menores preços do país

Pernambuco comercializou o gás de cozinha mais barato do país. Após passar os primeiros meses de 2023 na liderança do ranking nacional, o Rio de Janeiro perdeu a posição para o estado nordestino em meados de maio.

Pernambuco teve o menor preço do país nas últimas 15 semanas, enquanto o Rio de Janeiro comercializou o gás mais barato do país nas 20 primeiras semanas do ano. A propósito, o preço médio do gás de cozinha no estado nordestino ficou 14,6% menor que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana:

Pernambuco: R$ 85,96;

R$ 85,96; Distrito Federal: R$ 91,37;

R$ 91,37; Alagoas: R$ 91,97;

R$ 91,97; Rio de Janeiro: R$ 92,38;

R$ 92,38; Espírito Santo: R$ 93,71;

R$ 93,71; Piauí: R$ 97,48;

R$ 97,48; Maranhão: R$ 97,62;

R$ 97,62; Paraná: R$ 98,10;

R$ 98,10; Sergipe: R$ 98,55;

R$ 98,55; Ceará: R$ 98,75.

Em suma, estes foram os únicos locais do país a comercializarem o botijão de gás a preços inferiores a R$ 100. Outros locais também tiveram valores bem próximos a essa marca: São Paulo (R$ 100,72), Goiás (R$ 102,09), Minas Gerais (R$ 102,20) e Bahia (R$ 102,89).

Botijão mais caro vem da região Norte

De modo diferente, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 124,69). Inclusive, o estado nortista ocupou essa posição em todas as semanas de 2023. Nesta atualização, o valor do botijão de 13 quilos superou em 23,8% a média nacional, para tristeza dos consumidores do estado.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada: