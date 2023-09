Preçolandia ABRE VAGAS no Centro-Oeste e no Sudeste!

A Preçolandia, rede de lojas com mais de 35 anos no varejo, construída por meio do atendimento e do respeito para todos os seus consumidores, está contratando novos funcionários no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre a rede, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Projetista – São Paulo – SP – Projetista;

Auxiliar de Compras – São Paulo – SP – Compras;

Subgerente de Loja – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Piracicaba – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja Geral – Exclusivo Para PCD – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – São Paulo – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Piracicaba – SP – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Zona Norte – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São José dos Campos – SP – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Coordenador (a) de TI – São Paulo – SP – TI – São Paulo – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Preçolandia

Sobre a Preçolandia, é válido frisar que, com 47 lojas ao redor do Brasil e uma trajetória construída por meio do atendimento e respeito para todos os seus consumidores, fornecedores e colaboradores.

A Preçolandia tem a missão de oferecer produtos para o lar, em lojas inspiradoras, valorizando os desejos dos clientes de todos os estilos e possibilidades, com variedade e condições diferenciadas, estimulando o convívio e o prazer de estar em casa.

Além disso, trata-se da rede de loja mais completa em produtos para a sua casa, oferecendo uma enorme variedade de Utilidades Domésticas, Eletrodomésticos, Cama, Mesa & Banho e Presentes.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.