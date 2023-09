Preços de Gasolina e Etanol caem na semana, mas Diesel sobe

Os preços médios da gasolina e do etanol voltaram a cair nas bombas do país, após forte avanço nas últimas semanas devido ao reajuste promovido pela Petrobras. Já o diesel seguiu a trajetória ascendente e subiu pela quinta semana nos postos.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio nacional da gasolina caiu 0,17% em relação à semana passada. Com isso, o valor do combustível passou de R$ 5,88 para R$ 5,87.

A ANP revelou que o maior valor da gasolina encontrado nos postos do país nesta semana foi de R$ 7,62. Isso quer dizer que houve estabelecimentos que comercializaram o litro do combustível a um preço 29,8% maior que a média do país, dificultando ainda mais a vida dos motoristas destes locais.

Petrobras aumenta preço da gasolina

No último dia 16 de agosto, a Petrobras reajustou o valor da gasolina comercializada para as distribuidoras. Em resumo, a Petrobras elevou em 16,3% o valor da gasolina no país. Com isso, o litro do combustível subiu de R$ 2,52 para R$ 2,93, uma alta de 41 centavos.

O valor da gasolina vendida para as distribuidoras é bem menor que os preços encontrados nas bombas. Isso acontece porque há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra.

Após os fortes avanços nas últimas semanas, o combustível deu um alívio para o bolso dos motoristas, mas a queda nem deve ter sido sentida, já que foi de apenas um centavo. De todo modo, é melhor uma queda do que qualquer alta nos preços.

Etanol volta a cair

O etanol hidratado seguiu a mesma trajetória da gasolina e também ficou mais barato no país nesta semana. Em síntese, o valor médio do biocombustível caiu 0,27% nas bombas, passando de R$ 3,67 para R$ 3,66.



O preço mais elevado encontrado nos postos pela ANP foi de R$ 6,37, superando em 74% a média nacional. Isso mostra que os valores do etanol tiveram uma variação bem mais expressiva que a gasolina nesta semana.

A saber, o etanol costuma acompanhar as variações da gasolina, pois não há regulação dos preços do biocombustível no país. Na verdade, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina. Isso acontece porque os combustíveis são concorrente nas bombas.

Preço do diesel sobe pela quinta semana

Após mais de cinco meses de queda, o preço do óleo diesel emendou a quinta semana de alta. Entre fevereiro e julho deste ano, os motoristas do país não tiveram qualquer preocupação com o aumento nos valores do combustível fóssil. A última vez que o combustível havia ficado mais caro foi na primeira semana de fevereiro.

Contudo, na primeira semana de agosto, o preço médio do litro do diesel subiu no país, e isso vem se repetindo até esta semana. Dessa vez, o avanço de 1,69% fez o valor médio nacional do combustível fóssil passar de R$ 5,93 para R$ 6,00.

O maior valor encontrado pela ANP nos postos do país foi de R$ 7,75. Esse preço superou em 29,2% o preço médio do país, pesando de maneira mais intensa no bolso dos motoristas.

Petrobras reajusta preço do diesel

O cenário favorável para os motoristas do país, com a redução do diesel, mudou a trajetória e os preços só fazem subir, e com ainda mais intensidade. No último dia 16 de agosto, a Petrobras elevou em 25,8% o preço do litro do diesel A comercializado às distribuidoras do país.

Com isso, o litro do diesel passou a ser vendido por R$ 3,80 às distribuidoras. Anteriormente, o preço do combustível era de R$ 3,02, ou seja, houve uma elevação de 78 centavos por litro no valor do diesel.

A última vez que a Petrobras havia aumentado o valor do diesel foi no dia 18 de junho de 2022, quando o combustível ficou 14,2% mais caro para as distribuidoras. Desde então, a estatal promoveu nove reduções consecutivas no valor do diesel, aliviando o bolso dos consumidores, que se beneficiaram destes reajustes.

No entanto, o reajuste mais recente da Petrobras, com a forte alta no valor do diesel, deverá impactar ainda mais o bolso dos consumidores. Em síntese, os preços comercializados nas bombas são bem maiores que os das distribuidoras devido a outras variáveis. Portanto, os consumidores devem ficar atentos e tentar buscar os preços mais acessíveis.