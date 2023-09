Preços do Diesel e do QAV podem ficar mais CAROS no Brasil

O governo federal revelou que os preços do diesel e do querosene de aviação (QAV) poderão ficar mais caros no Brasil. O aumento está previsto devido às medidas de incentivo aos biocombustíveis, lançadas na última quarta-feira (13) pelo governo.

Em resumo, a informação está presente no ofício assinado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O documento foi enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional.

De acordo com Silveira, o aumento previsto para o óleo diesel B chega a 0,7%. A propósito, o combustível é resultado da mistura do diesel com o biodiesel, visto que é este o combustível vendido nos postos do país. A saber, o aumento previsto se refere a cada ponto percentual da mistura obrigatória.

“Registra-se que o impacto da medida geraria elevação máxima de 0,7% no preço do litro do óleo diesel B [vendido nos postos] para cada ponto percentual de mandato de mistura“, informa o ministro no ofício.

Cabe salientar que a produção do diesel verde e do combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês) ocorre através da transformação de matérias-primas renováveis. Alguns exemplos dos materiais utilizados neste processo são gorduras vegetais ou de origem animal, cana-de-açúcar e resíduos.

Preço do QAV pode subir ainda mais

O documento também revela que o preço do QAV pode subir ainda mais que o do diesel. Em suma, a estimativa indica uma alta de até 4% para cada ponto percentual de redução das emissões. Aliás, o aumento do biodiesel utilizado na mistura obrigatória do combustível tem como principal objetivo reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera.

Assim, com a redução obrigatória de 1%, o preço do QAV poderá subir até 4% no país. Caso essa redução chegue a 2%, o aumento dos valores deverá superar a marca de 4%.

Vale destacar o Ministério de Minas e Energia fez as estimativas se baseando na cotação atual do combustível sustentável no mercado internacional. Contudo, com o passar do tempo, os preços poderão diminuir, até porque, atualmente, os valores estão elevados devido à demanda elevada e à oferta reduzida.



“[Os] volumes não refletem, ainda, os ganhos a serem adquiridos a partir da curva de aprendizado e do aumento da produção esperadas desses combustíveis. Com isso, aguarda-se, em 2027, impacto significativamente menor do que o estimado“, explica Silveira no ofício.

Quando as companhias devem reduzir as emissões

O governo federal estima que haja um aumento progressivo na mistura do biodiesel ao combustível. Isso quer dizer que os preços não deverão subir de maneira imediata no país, mas apenas daqui há alguns anos.

Em síntese, o programa Combustível do Futuro estabelece o percentual de redução de emissão de gases do efeito estufa. Isso acontecerá através da utilização de combustível sustentável de aviação.

Assim, o aumento do biodiesel promoverá redução das emissões, mas os preços ficarão mais elevados. De todo modo, isso só deverá começar a acontecer em 2027, ano em que o governo estabelece que as companhias aéreas iniciem a redução da emissão de gases.

Confira abaixo o percentual de redução estabelecido pelo governo para os próximos anos:

2027: 1%

2018: 1%

2029: 2%

2030: 3%

2031: 4%

2032: 5%

2033: 6%

2034: 7%

2035: 8%

2036: 9%

2037: 10%

Impactos dos combustíveis fósseis no planeta

O uso de combustíveis fósseis costuma gerar muita discussão ao redor do mundo. As autoridades de diversos países estão definindo datas para o fim das emissões de carbono. Isso quer dizer que a gasolina e o diesel podem estar com os dias contados.

Em resumo, a obtenção destes combustíveis fósseis ocorre através de refinamento e do processo químico do petróleo. Em resumo, todas essas etapas resultam na mistura de hidrocarbonetos, com cinco a dez átomos de carbono na cadeia.

Aliás, a quantidade de hidrocarbonetos que compõem a gasolina definem a sua qualidade. Por falar nisso, hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm átomos de carbono e hidrogênio.

Embora os combustíveis fósseis sejam muito utilizados em todo o mundo, as consequências de seu uso são ruins para o planeta. A saber, o processo da queima da gasolina e do óleo diesel resulta na emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, intensificando o aquecimento global.

Entre as consequências do aquecimento global, as mais graves são:

Aumento do nível dos oceanos;

Degelo;

Desertificação;

Inundações;

Redução da biodiversidade.

Diante de previsões bastante catastróficas para o futuro do planeta Terra, diversas nações vêm se comprometendo a reduzir suas emissões de gás carbono (CO2) nos próximos anos. E a utilização dos combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, pode diminuir cada vez mais ao longo dos próximos anos.