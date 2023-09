Prefeito de Malibu critica Kourtney Kardashian por autorização fraudulenta para festa de ‘chá de bebê’

prefeito Bruce Silverstein diz que o planejador de eventos de Kourtney entrou com um pedido de festa na cidade, alegando que era para um chá de bebê. Eles pediram uma “Autorização Emergencial Acelerada para Grandes Eventos” em uma casa unifamiliar. Eles solicitaram a licença em parte porque havia problemas de estacionamento com a multidão. Além disso, eles estavam alugando a casa… não era de Kourtney.

Ele continua… “Como autoridade eleita, no entanto, estou chocado com a situação, e isso me ajuda a entender com o que os moradores da cidade estão lidando. Não é uma boa aparência para a cidade – embora seja um ótimo anúncio para não-residentes que querem vir para cá e destruir o usufruto pacífico das suas casas pelos residentes.”