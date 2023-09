prefeitura anuncia 150 vagas para ESTE cargo

Mais um concurso nível médio. Desta vez, a prefeitura anuncia edital com 150 vagas. As inscrições já estão abertas. Vale lembrar que a oportunidade é para o cargo de agente comunitário de segurança, para lotação na Guarda Civil Municipal de Serra.

Os interessados devem ter escolaridade mínima de nível médio, além de idade entre 18 e 35 anos e carteira nacional de habilitação na categoria “A” ou “B”.

Os salários são acima de R$ 9 mil e as oportunidades são para agente comunitário de segurança.

Atribuições do cargo deste concurso nível médio

As funções são de:

operacionalizar as políticas, diretrizes e programas de segurança pública, no que diz respeito ao pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivas, sociais e políticas e ainda, a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, estabelecidas na Constituição Federal, Estadual e conforme a Lei Orgânica Municipal; propor ao secretário de defesa social as ações, diretrizes e as prioridades da vigilância social nas vias e logradouros municipais;

apoiar as ações de segurança pública desenvolvidas por órgãos de segurança estadual e federal dentro dos limites do município; atuar em parceria com o centro de controle operacional videomonitoramento do município da Serra;

colaborar com campanhas e demais atividades de outros órgãos municipais que desenvolvam ações e projetos correlatos com as missões da Guarda Civil Municipal da Serra;

proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município; promover a resolução de conflitos que seus integrantes presenciarem ou lhes forem encaminhados, atentando para o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; entre outras.

Como se inscrever neste concurso nível médio?

Os interessados deverão se inscrever até o dia 5 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN (www.idecan.org.br), banca organizadora do processo de seleção.

A taxa de inscrição deste concurso nível médio é de 100 reais.



Como serão as provas?

As provas serão divididas da seguinte forma:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, de caráter habilitatório; prova de capacidade física, de caráter eliminatório; avaliação psicológica, de caráter eliminatório; inspeção de saúde e exame toxicológico, de caráter eliminatório; investigação social, de caráter eliminatório; e curso de formação, de caráter eliminatório.

A fase objetiva vai contar com 80 questões divididas da seguinte forma:

12 questões de língua portuguesa;

10 de raciocínio lógico;

9 de noções de informática;

9 de atualidades; e

40 de conhecimentos específicos.

A fase objetiva será aplicada no dia 03 de dezembro.

