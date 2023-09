Prefeitura anuncia Concurso Público com 900 vagas para vários cargos; Inscreva-se!

Concurso TRT 15

O edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (concurso TRT-15) anuncia que as inscrições vão abrir nesta segunda-feira, 11 de setembro.

Os salários variam de R$ 8.046,84 para a função de Técnico Judiciário e de R$ 13.202,62 para o cargo de Analista Judiciário.

Confira os cargos:

Analista Judiciário:

Área Administrativa – Especialidade: Contabilidade (Cr);

Área Apoio Especializado – Especialidade: Estatística (Cr), Arquivologia (Cr), Comunicação Social (Cr),Engenharia (Cr), Engenharia Civil (Cr), Engenharia Elétrica (Cr), Engenharia Mecânica (Cr), Engenharia de Segurança do Trabalho (Cr), Medicina (Cr), Medicina do Trabalho (Cr), Fisioterapia (Cr), Serviço Social (Cr) e Tecnologia da Informação (Cr);

Técnico Judiciário

Área Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem do Trabalho e Tecnologia da Informação.

Os interessados poderão se inscrever neste site:

Prefeitura de Uberaba

A prefeitura de Uberaba, Minas Gerais, anuncia concurso público. São quase 900 vagas para estes cargos:

Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) (227);

Professor de Educação Infantil (425);

Coordenador Pedagógico II (81);

Inspetor Educacional (9);

Professor de Artes (4);

Professor de Ciências (3);

Professor de Educação Física (41);

Professor de Geografia (20);

Professor de História (3);

Professor de Informática (12);

Professor de Matemática (38);

Professor de Português/Inglês (12);

Os interessados poderão se inscrever das 09h do dia 13 de setembro e permanecem abertas até as 15h59 do dia 13 de outubro de 2023, pela internet, no endereço eletrônico https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=337