Prefeitura anuncia Concurso Público com salários acima de R$ 10 MIL

Mais um concurso público. Dessa vez, uma prefeitura anuncia edital para vários cargos e salários surpreendentes, acima de R$ 10 mil.

As oportunidades são para São Paulo, prefeitura de Suzano.

Vagas de concurso público

O concurso público mencionado oferecerá 44 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para um total de 29 cargos diferentes que abrangem os três níveis de escolaridade: fundamental, médio e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 2.126,14 e R$ 10.464,28, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

É importante ressaltar que as vagas de cadastro reserva geralmente são preenchidas à medida que novas oportunidades surgem ou de acordo com a necessidade da organização. Os candidatos aprovados e classificados no cadastro reserva podem ser convocados para assumir cargos conforme as vagas forem abertas.

Inscrições do concurso público

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 18 de setembro, às 10h da manhã, até 17 de outubro, às 23h59. Confira as taxas:

R$ 53 , para nível fundamental;

, para nível fundamental; R$ 69 , para nível médio e técnico;

, para nível médio e técnico; R$ 93, para nível superior.

Os cadastros deverão ser feitos no site da banca organizadora .



Você também pode gostar:

Cargos concurso público

Os cargos ofertados são:

Cargos para nível fundamental (incompleto ou completo)

Borracheiro;

Auxiliar de Enfermagem;

Auxiliar de Enfermagem Plantonista;

Auxiliar de Topógrafo;

Carpinteiro;

Eletricista de Veículos;

Encanador;

Operador de Asfalto;

Operador de Máquinas Pesadas;

Pedreiro;

Soldador.

Nível médio

Educador Social;

Entrevistador Social.

Nível técnico

Desenhista Projetista;

Mecânico de Manutenção;

Topógrafo.

Nível superior

Contador;

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro de Tráfego;

Fisioterapeuta;

Médico (várias especialidades);

Procurador Jurídico.

Como são as provas do concurso público

As provas estão marcadas para o dia 19 de novembro. As fases são:

O concurso público mencionado contará com as seguintes etapas de avaliação:

Prova objetiva: Essa etapa será aplicada a todos os cargos e possui caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos responderão a questões objetivas que avaliarão seus conhecimentos nas áreas relevantes para o cargo. Prova discursiva: A prova discursiva será aplicada apenas para o cargo de procurador jurídico e também possui caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos deverão elaborar respostas dissertativas que abordem temas específicos relacionados ao cargo. Prova prática: A prova prática será realizada por candidatos aos cargos de borracheiro, carpinteiro, eletricista de veículos, encanador, operador de asfalto, operador de máquinas pesadas, pedreiro, soldador e mecânico de manutenção. Essa etapa é caráter eliminatório e classificatório e visa avaliar as habilidades práticas necessárias para essas funções.

Cada uma dessas etapas tem o seu próprio objetivo na avaliação dos candidatos e pode ser eliminatória, ou seja, a não aprovação em uma das etapas pode resultar na eliminação do candidato do processo seletivo.

Para obter informações mais detalhadas sobre as datas, conteúdo programático, critérios de avaliação e demais informações relacionadas ao concurso, é fundamental consultar o edital oficial do certame, que deve conter todos os detalhes relevantes para os candidatos.

Outros concursos

Mais um concurso para Guarda está com edital aberto. As inscrições já iniciaram, ao todo são 200 vagas. As oportunidades são para Santos.

É importante se atentar aos requisitos do edital. Vagas concurso para Guarda As 200 vagas serão divididas da seguinte forma: 140 para ampla concorrência;

40 reservadas a negros;

20 reservadas a pessoas com deficiência. O requisito de altura mínima é um critério comum em muitos concursos para cargos de guarda municipal e segurança pública. Essa exigência é estabelecida para garantir que os candidatos tenham a estatura necessária para desempenhar suas funções de maneira eficaz e segura. Além disso, a CNH válida é frequentemente necessária, pois os guardas municipais podem precisar dirigir veículos oficiais como parte de suas atribuições. O salário inicial de R$ 3.032,73, incluindo o auxílio-alimentação, é uma informação importante para os candidatos que desejam se candidatar ao cargo de guarda municipal. Esses profissionais desempenham um papel essencial na manutenção da segurança e ordem pública em nível municipal, e o salário reflete a importância de suas responsabilidades. É importante observar que os candidatos interessados devem verificar os detalhes específicos do edital do concurso, pois os requisitos e benefícios podem variar de acordo com a cidade e a legislação local. Além disso, as guardas municipais desempenham funções fundamentais na comunidade, contribuindo para a segurança e bem-estar dos cidadãos locais. Como se inscrever? Os interessados deverão se inscrever até 19 de outubro, às 17h. Para participar, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.institutomais.org.br. A taxa custa R$ 57. Como serão as provas neste concurso para Guarda? A fase objetiva e discursiva estão marcadas no dia 03 de dezembro. As provas do concurso para guarda municipal envolvem diferentes áreas de conhecimento, incluindo língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos.