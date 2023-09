prefeitura anuncia edital com 138 vagas e salários de quase R$ 10 MIL

Mais um concurso Nordeste. Estas são boas oportunidades para médio e superior. Ao todo são 138 vagas e mais oportunidades para formação de cadastro reserva.

Os salários são de R$ 9,3 mil e as chances são para a cidade de Camaçari, Bahia.

Vagas concurso Nordeste

O tão aguardado concurso público, de acordo com o edital oficial, disponibilizará um total de 138 vagas em uma ampla gama de cargos, abrangendo níveis de escolaridade que variam de médio/técnico a superior.

Os candidatos que aspiram a uma carreira no setor público terão a oportunidade de concorrer às vagas em várias áreas de atuação. A seguir, confira a lista completa dos cargos oferecidos e o respectivo número de vagas disponíveis:

Nível Médio/Técnico:

Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga;

Técnico em Enfermagem do Trabalho: 1 vaga;

Operador de Rádio: 2 vagas;

Agente Comunitário de Saúde: 10 vagas;

Agente de Combate à Endemias: 20 vagas;

Assistente Administrativo: 2 vagas;

Cuidador Educacional: 3 vagas;

Fiscal do Uso do Solo e Meio Ambiente: 2 vagas;

Intérprete de Língua de Sinais: 3 vagas;

Transcritor do Sistema Braile: 3 vagas;

Técnico Fazendário: 4 vagas.

Nível Superior:

Psicólogo: 2 vagas;

Professor (diversas especialidades): 30 vagas;

Coordenador Pedagógico: 3 vagas;

Assistente Social: 2 vagas;

Procurador do Município: 1 vaga;

Enfermeiro do Trabalho: 1 vaga;

Nutricionista: 1 vaga;

Médico (diversas especialidades): 47 vagas.



Os interessados em participar deste concurso devem estar atentos às datas e requisitos estabelecidos no edital, bem como aos procedimentos de inscrição que serão divulgados em breve. É uma chance valiosa para aqueles que almejam construir uma carreira sólida no serviço público e contribuir para o desenvolvimento da comunidade.

O processo seletivo promete ser altamente competitivo, à medida que candidatos de diversas origens disputarão as vagas oferecidas.

Portanto, é fundamental que os interessados se preparem adequadamente para as etapas de seleção que estão por vir.

Salários concurso Nordeste

Os salários variam a depender do cargo. Veja a lista:

Técnico em Segurança do Trabalho: R$ 1.684,73;

Técnico em Enfermagem do Trabalho: R$ 2.246,30;

Operador de Rádio: R$ 1.684,73;

Agente Comunitário de Saúde: R$ 2.640,00;

Técnico Fazendário: R$ 4.067,50;

Psicólogo: R$ 3.050,62;

Professor (especialidades): R$ 4.420,55;

Coordenador Pedagógico: : R$ 4.420,55;

Assistente Social: R$ 3.050,62;

Procurador do Município: R$ 6.119,20;

Enfermeiro do Trabalho: R$ 4.067,50;

Médico do Trabalho: R$ 9.354,65.

Sobre provas do concurso Nordeste

Os candidatos inscritos para as diversas vagas oferecidas enfrentarão um processo seletivo que incluirá provas objetivas, obrigatórias para todos os cargos, e provas discursivas, aplicadas exclusivamente para alguns cargos específicos. As datas para a realização dessas etapas cruciais do concurso são as seguintes:

14 de janeiro de 2024:

Provas objetivas para todos os cargos;

Prova discursiva para cargos, com exceção de Médico e Procurador do Município.

3 de março de 2024:

Provas discursivas para os cargos de Procurador do Município.

É fundamental que os candidatos do concurso Nordeste estejam bem preparados para enfrentar essas datas, uma vez que as provas objetivas determinarão o conhecimento geral dos candidatos, enquanto as provas discursivas avaliarão sua capacidade de argumentação e expressão escrita.

Para os cargos de Procurador do Município, a prova discursiva é uma etapa crucial para demonstrar seu conhecimento jurídico e habilidades de escrita.

Como se inscrever no concurso Nordeste?

Os interessados poderão se inscrever no site da banca Cebraspe no período entre 5 de outubro e 3 de novembro. As taxas de participação são:

Nível superior (exceto Médico e Procurador do Município): R$ 133,00;

Médico e Procurador do Município: R$ 254,00;

Nível médio e nível médio técnico: R$ 94,00.

EDITAL

