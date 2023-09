PREFEITURA anuncia NOVO AUXÍLIO EMERGENCIAL de R$1200 Exclusivo

Santos anunciou um novo auxílio emergencial de R$1200 exclusivo às vítimas de incêndio no Dique da Vila Gilda. Dessa forma, a Prefeitura Municipal está prestando apoio às famílias que foram prejudicadas no Caminho São José, na Zona Noroeste.

O anúncio foi feito na segunda-feira, dia 4 de setembro, como forma de apoio para que as famílias se reestruturem até serem atendidas com moradias definitivas, que serão cedidas por programas habitacionais.

Rogério Santos, prefeito municipal, decretou a situação de emergência, que será publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 6 de setembro.

Novo auxílio emergencial de R$1200 exclusivo para Santos

Até o momento, 260 famílias foram cadastradas para receber o novo auxílio emergencial de R$1200 exclusivo, em um trabalho realizado pela Seds, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

A ação foi realizada já nas primeiras horas do incêndio, mas a Secretaria continuará o cadastro social das pessoas que tiveram suas casas afetadas pelo fogo nos próximos dias.

Todas as famílias que foram vítimas do incêndio serão acompanhadas por assistentes sociais e por psicólogos. Assim, vão validar as informações para que as pessoas possam ser encaminhadas para o atendimento específico para suas necessidades.

Pagamento do novo auxílio emergencial em Santos

O primeiro pagamento do novo auxílio emergencial de R$1200 exclusivo será feito este mês. Então, será R$ 600 para o pagamento de aluguel e mais R$ 600 para apoio na compra de pertences perdidos no sinistro.



Já no segundo mês, as famílias passarão a receber R$ 600 ao mês, que será pago até que as vítimas possam ser atendidas com moradias oferecidas pelos programas habitacionais criados e desenvolvidos na cidade.

Novo auxílio emergencial de R$1200 exclusivo e programas habitacionais

A Cohab-Santos, Companhia de Habitação da Baixada Santista, vai usar o cadastro da Seds para verificar se as pessoas que integram o grupo de moradores atendidos pelas 1.120 unidades do Conjunto Habitacional Tancredo Neves III.

Desde a entrega dos prédios, que aconteceu em julho deste ano, há um cronograma de mudança em andamento, que a Prefeitura pretende finalizar até novembro de 2023.

Caso sejam encontradas famílias com residências atingidas no incêndio dentro deste grupo que ainda não foi para as unidades, a Cohab irá antecipar a transferência para os apartamentos.

A partir da entrega do Conjunto Habitacional Tancredo Neves III, a Prefeitura de Santos concluiu o atendimento habitacional para os moradores que perderam as casas em acidentes anteriores, que aconteceram em 2015 e que recebiam o auxílio emergencial.

Hoje em dia, a cidade de Santos possui 1.298 unidades habitacionais que estão em construção e 1.014 são para o atendimento de famílias que vivem em palafitas. Além disso, mais 2.300 unidades serão construídas em outros projetos que aguardam recursos vindos dos governos federal e estadual.

Parque Palafitas

Na sexta-feira, dia 1, o prefeito do município, Rogério Santos, esteve com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e apresentou alguns projetos, entre eles, o Parque Palafitas.

O Parque é uma iniciativa inovadora no âmbito da urbanização, que será destinado ao Dique da Vila Gilda, com a construção de moradias que possuem a infraestrutura, saneamento e segurança necessários.

Após o encontro, Santos afirmou que o governador se colocou à disposição, com recursos, e já apresentou uma reunião com Marcelo Branco, secretário de Desenvolvimento e Habitação.

Doações e o novo auxílio emergencial de R$1200 exclusivo

Além do novo auxílio emergencial de R$1200 exclusivo, o FSS, Fundo Social de Solidariedade de Santos, vai funcionar 24 horas por dia para receber donativos para as vítimas do Dique da Vila Gilda.

O FSS está localizado na Avenida Conselheiro Nébias, 288, Encruzilhada. Além disso, a Prefeitura Regional da Zona Noroeste, que está na avenida Nossa Senhora de Fátima, 456/460, também é um dos pontos de arrecadação.

Audrey Kleys, secretária de Desenvolvimento Social de Santos, reforça que é indispensável o apoio e a solidariedade da população neste momento.

Durante o feriado, nos dias 7 e 8 de setembro, há mais pontos de arrecadação à disposição de quem quiser ajudar. Além disso, no Desfile Cívico Militar de Sete de Setembro, que será realizado na Avenida Bartolomeu de Gusmão, entre os canais 5 e 6, terá locais para doação.

Além disso, outro ponto é na Praça José Bonifácio, que na sexta-feira, dia 8, receberá as doações durante a missa solene em homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrat.

O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo também vai apoiar o município, com doação de cestas básicas para as famílias. Por fim, destaca-se que as famílias cadastradas na Seds vão pode se alimentar gratuitamente no Bom Prato da Vila Gilda, nos dias 7 e 8 de setembro.