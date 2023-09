Prefeitura de Penedo abre comemorações cívicas alusivas à Semana da Pátria

A celebração dos 201 anos da independência do Brasil começou em Penedo nesta sexta-feira, 01 de setembro, com a abertura da Semana da Pátria, realizada no Paço Municipal.

Diante da sede da Prefeitura de Penedo, estudantes, militares, servidores públicos, vereadores e populares acompanharam as solenidades abertas com hasteamento dos pavilhões, ao som do hino nacional.

A banda municipal Maestro Jorge Souza Nascimento apresentou parte do que irá levar ao desfile cívico de 7 de Setembro, com os novos instrumentos entregues pelo Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena, durante a solenidade.

Quem prestigiou a cerimônia também aplaudiu a simulação de resgate realizada pelo 6º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM).

A programação da Semana da Pátria será retomada na próxima segunda-feira, 04, na Praça Barão de Penedo, a partir das 7h30, e será concluída na quinta, 07, com desfile que começa na Praça Clementino do Monte, a partir das 14 horas.

A parada cívico-militar em Penedo será concluída na orla ribeirinha, em frente à Praça 12 de Abril, onde estará situado o palanque oficial e as arquibancadas para o público.

A Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) transmitirá, ao vivo, o desfile cívico em Penedo, desde o princípio, no canal oficial da administração municipal no YouTube.

