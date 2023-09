Prefeitura de Penedo capacita 600 agentes de viagem de todo o Brasil

Jair Galvão, secretário da SETUREC, foi quem conduziu a apresentação, que aconteceu durante o Festival de Turismo de Alagoas, em Maceió

Agentes de viagem de diferentes estados do Brasil participaram, no último sábado (02), de uma capacitação sobre o Destino Penedo. A apresentação foi conduzida por Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, durante o Festival de Turismo de Alagoas, em Maceió.

Na capacitação, os profissionais tiveram a oportunidade de conhecer o potencial e os principais pontos turísticos de Penedo, bem como a estrutura turística, dados específicos, festividades que fazem parte do calendário anual de eventos, serviços de qualidade, gastronomia, cultura, setor hoteleiro e artesanato.

Para Jair Galvão, gestor da SETUREC, é um orgulho apresentar Penedo enquanto destino turístico em um evento como o Festival de Turismo de Alagoas.

“É de uma alegria muito grande apresentar o nosso destino em um evento tão importante. Como alagoanos, acreditamos no nosso potencial e no turismo como protagonista da economia do estado. Na apresentação de hoje, trouxe um pouco do brilho de Penedo, que é um destino que traz tempero e mais cor para o Destino Alagoas”, disse.

O secretário destacou que a capacitação é uma das formas mais eficientes de gerar vendas e fechamento de grupos. “O treinamento atrai diretamente os agentes de viagem, grandes intermediários de vendas e que passam a estar mais preparados e entusiasmados para oferecer o Destino Penedo aos seus clientes”, concluiu.

Vale ressaltar que vários grupos e pacotes de viagem foram fechados para Penedo, uma vez que a capacitação deu a oportunidade para que os profissionais se relacionassem com os prestadores de serviços turísticos penedenses que estavam no festival.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC