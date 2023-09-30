Prefeitura de Penedo disponibiliza transporte gratuito para eleição do Conselho Tutelar nesse domingo

A Prefeitura de Penedo informa que neste domingo, 1º de outubro, serão realizadas as eleições para o Conselho Tutelar de Penedo. O processo eleitoral acontecerá em três unidades escolares da rede pública estadual: Escola Gabino Besouro, Escola Comendador José da Silva Peixoto e Escola Alcides Andrade.
Visando oferecer comodidade e incentivar a participação dos cidadãos no processo eleitoral, a Prefeitura de Penedo disponibilizará transporte gratuito aos eleitores, tanto para zona urbana como para rural.
Confira abaixo os roteiros dos ônibus, horários, e locais de destino:
|ROTEIRO
|HORÁRIOS
|LOCAL DE VOTAÇÃO
|INICIO NO PAU DO ENGENHO / MARITUBA DE CIMA /MARITUBA DE BAIXO / PONTA DA VÁRZEA / MURICI/ MARCAÇÃO/CAPELA
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 17:00
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INÍCIO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO/SACO DO ARROZ/ CERQUINHA DAS LARANJAS/ CERQUINHA DE BAIXO/ SANTA AMÉLIA/ POV. PEIXOTO
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|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ/ CAMPO REDONDO DE BAIXO/ CAMPO REDONDO
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|ROTA: 01-POV. CROA DOS PATOS; 02- POV. ILHA DAS CANAS (SEDE DA ASSOCIAÇÃO); 03-POV. ILHA DAS CANAS (EM FRENTE A IGREJA SÃO JOSÉ);04- POV. LAGOA DA MATA; 05- POV. SÍTIO NAZÁRIO (EMBRAPA); 06- POV. PONTA DA ILHA; 07-ESTRADA EUCLIDES IDALINO – FAZENDA EUCLIDES IDALINO; 08-ESTRADA EUCLIDES IDALINO
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO NO SÍTIO CAMPO GRANDE / MANIBÚ/COOPERATIVA I /COOPERATIVA II
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INÍCIO NO POVOADO CARAPINA/POVOADO ITAPORANGA
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO NO POVOADO CATRAPÓ/TAPERA
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 12:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|POVOADO – MARIZEIRO
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|ROTA: 01- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – INÍCIO DO ASSENTAMENTO; 02- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – CANCELA; 03-ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – FAZENDA TAQUARI
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 14:30 RETORNO 16:H
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS
|SAÍDA AS 9:30 RETORNO AS 13:30 SAÍDA AS 15:30 RETORNO AS 17:H
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO NO POVOADO – PESCOÇO/ PALMEIRA ALTA/IMBIRA I/ IMBIRA II
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO NO POVOADO – ESPIGÃO / SANTA MARGARIDA
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO NO POVOADO – CORADO I / CORADO II / PROSPERIDADE
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|POVOADO – CASTANHO GRANDE
|SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO – MATA ATLÂNTICA 1 – MATA atlântica 2 – VELHO CHICO 1 – VELHO CHICO 2 – VALE DA MARITUBA – NILO MENEZES – CIDADE DO POVO – VILA MATIAS – SANTO ANTONIO
|ROTA 01-ZONA URBANA (CIRCULAR)
|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
|INICIO – MUTIRÃO – ROSETE – CONJ.SÃO FRANCISCO – SANTO EXPEDITO – LAÇADOR – PENEDO FM – SUPER 15 – RUA NOVA – GABRIEL – JOÃO RAMALHO – DIOCESANO – SANTA CRUZ – COREIA -OITEIRO
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|ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO
Locais de Votação – Eleição Conselho Tutelar em Penedo
#### Escola Estadual Gabino Besouro
– **Endereço:** Rua Nilo Peçanha, N° 182 – Centro, Penedo, Alagoas.
– **Seções:** 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 66, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 98, 105, 110, 114, 116, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 180.
#### Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto
– **Endereço:** Rua Castro Alves, S/N – Santa Luzia, Penedo, Alagoas.
– **Seções:** 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 64, 65, 67, 70, 74, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 112, 113, 176.
#### Escola Estadual Dr. Alcides Andrade
– **Endereço:** Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, S/N – Penedo, Alagoas.
– **Seções:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 83, 84, 85, 91, 92, 96, 97, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 118, 120, 122, 125, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184.