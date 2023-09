Prefeitura de Penedo disponibiliza transporte gratuito para eleição do Conselho Tutelar nesse domingo

ROTEIRO HORÁRIOS LOCAL DE VOTAÇÃO

INICIO NO PAU DO ENGENHO / MARITUBA DE CIMA /MARITUBA DE BAIXO / PONTA DA VÁRZEA / MURICI/ MARCAÇÃO/CAPELA SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 17:00 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INÍCIO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO/SACO DO ARROZ/ CERQUINHA DAS LARANJAS/ CERQUINHA DE BAIXO/ SANTA AMÉLIA/ POV. PEIXOTO SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INICIO NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ/ CAMPO REDONDO DE BAIXO/ CAMPO REDONDO SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

ROTA: 01-POV. CROA DOS PATOS; 02- POV. ILHA DAS CANAS (SEDE DA ASSOCIAÇÃO); 03-POV. ILHA DAS CANAS (EM FRENTE A IGREJA SÃO JOSÉ);04- POV. LAGOA DA MATA; 05- POV. SÍTIO NAZÁRIO (EMBRAPA); 06- POV. PONTA DA ILHA; 07-ESTRADA EUCLIDES IDALINO – FAZENDA EUCLIDES IDALINO; 08-ESTRADA EUCLIDES IDALINO SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INICIO NO SÍTIO CAMPO GRANDE / MANIBÚ/COOPERATIVA I /COOPERATIVA II SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INÍCIO NO POVOADO CARAPINA/POVOADO ITAPORANGA SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INICIO NO POVOADO CATRAPÓ/TAPERA SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 12:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

POVOADO – MARIZEIRO SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

ROTA: 01- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – INÍCIO DO ASSENTAMENTO; 02- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – CANCELA; 03-ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – FAZENDA TAQUARI SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 14:30 RETORNO 16:H ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS SAÍDA AS 9:30 RETORNO AS 13:30 SAÍDA AS 15:30 RETORNO AS 17:H ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INICIO NO POVOADO – PESCOÇO/ PALMEIRA ALTA/IMBIRA I/ IMBIRA II SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INICIO NO POVOADO – ESPIGÃO / SANTA MARGARIDA SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INICIO NO POVOADO – CORADO I / CORADO II / PROSPERIDADE SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

POVOADO – CASTANHO GRANDE SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO

INICIO – MATA ATLÂNTICA 1 – MATA atlântica 2 – VELHO CHICO 1 – VELHO CHICO 2 – VALE DA MARITUBA – NILO MENEZES – CIDADE DO POVO – VILA MATIAS – SANTO ANTONIO ROTA 01-ZONA URBANA (CIRCULAR) ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO