Prefeitura de Penedo divulga calendário de pagamento para o mês de setembro

A Prefeitura de Penedo tem a honra de anunciar o calendário de pagamento dos servidores públicos do município para o mês de setembro.

Esta ação é mais um compromisso da gestão “Crescendo Com Seu Povo” com os trabalhadores que dedicam seu empenho para o desenvolvimento de nossa cidade.

O processo de pagamento será iniciado amanhã, dia 27 de setembro, contemplando primeiramente as ‘Demais Secretarias’ e a Secretaria de Educação (SEMED).

No dia 29 de setembro, será a vez dos funcionários da pasta da saúde receberem seus proventos. Além disso, os aniversariantes do mês de setembro terão a gratificação do 13º salário.

Vale ressaltar que o pagamento em dia e dentro do mês trabalhado da folha de pessoal da Prefeitura de Penedo é um compromisso inegociável, cumprido com zelo pelo Prefeito Ronaldo Lopes.