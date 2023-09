Prefeitura de Penedo e SESI iniciam programa inédito de gestão escolar, com chancela da Unindústria

Os investimentos em educação viabilizados no governo Ronaldo Lopes/João Lucas não param, agora com a implantação de parceria inédita em Alagoas. A novidade é o acompanhamento direto da gestão nacional do SESI, com chancela da Universidade Corporativa do SESI/SENAI (Unindústria), no programa de gestão escolar em Penedo.

A novidade foi anunciada nesta nesta terça-feira, 12, por Cristina Suruagy, Diretora Executiva de Educação e Tecnologia do SESI Alagoas, durante a solenidade que marca o início do projeto piloto para capacitar gestores, coordenadores e docentes da Escola Municipal Santa Luzia até agosto de 2024, com assessoria de consultores especializados..

A qualificação dos servidores será coroada com diploma da Unindústria, mais um título para o currículo pessoal e profissional dos educadores da Escola Santa Luzia, referência para as demais 23 unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

“Nós estamos melhorando a estrutura das nossas escolas, inclusive da Santa Luzia que irá funcionar no antigo CAIC, e também estamos proporcionando mais conhecimento para os servidores, agora com o Programa de Gestão Escolar do SESI, essa empresa que é referência para todo o Brasil”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes sobre a prioridade que destina ao setor da educação no governo que tem apoio da Câmara Municipal de Penedo, representada na cerimônia pelo vereador Rodrigo Regueira.

Com mais esta qualificação que será multiplicada para toda a rede, a direção de cada escola da SEMED terá mais autonomia e capacidade administrativa, ressalta o Secretário Luciano Lucena sobre o avanço que também visa melhorar o desempenho e o aprendizado dos estudantes.

Além de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Penedo investe na população economicamente ativa, ampliando turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com número recorde de matrículas em 2023, cerca de dois mil estudantes.

Em outra frente de trabalho, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas proporciona cursos profissionalizantes para a população adulta de Penedo, sem custo para os inscritos no aprendizado que tem o selo da Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

As aulas do Programa Minha Chance acontecem nas dependências da Escola Santa Luzia, salas visitadas por Ronaldo Lopes e representantes da instituição nesta terça, 11, logo após o primeiro contato direto da comitiva do Serviço Social da Indústria (SESI) com servidores da unidade de ensino que, em breve, terá sede própria.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte