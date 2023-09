Prefeitura de Penedo instala abrigos para usuários de transporte coletivo na zona rural

Mais uma reivindicação antiga da população de Penedo está sendo atendida pela gestão Ronaldo Lopes/João Lucas. Depois de décadas de espera e sucessivas cobranças dos vereadores, tendo recentemente requerimento aprovado do vereador Rodrigo Regueira, finalmente um governo que tem compromisso com o povo instala abrigos nos pontos do transporte coletivo da zona rural.

O trabalho iniciado nesta sexta-feira, 22, atendeu as comunidades Palmeira Alta e Pescoço e será realizado nos demais povoados que, ainda este ano, também terão os principais acessos e sua localização sinalizados.

Os dois investimentos reforçam o compromisso da gestão Crescendo Com Seu Povo com as famílias do meio rural, somente agora beneficiadas com o equipamento que tem banco e cobertura para que a espera pelo transporte complementar, o ônibus escolar ou aquela carona seja confortável.

Sobre a instalação de placas sinalizadoras nos pontos de acesso aos povoados e nas comunidades, a informação foi divulgada nesta quinta-feira, 21, na Câmara de Vereadores, onde o Superintendente da SMTT Penedo Jota Júnior expôs os investimentos do setor e o plano de trabalho para 2023 e o próximo ano.

A indicação dos acessos principais, especificando a distância até o povoado, também é uma reivindicação das forças de segurança pública e das equipes que fazem pronto socorro médico para agilizar o deslocamento da cidade para as ocorrências na zona rural.