Prefeitura de Penedo repassa mais de R$ 4 milhões para Santa Casa em agosto

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), repassou para a Santa Casa de Misericórdia durante o mês de agosto o montante de R$ 4.099.556,77 (quatro milhões, noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Do total repassado para a Santa Casa de Penedo, R$ 650.600,42 (seiscentos e cinquenta mil, seiscentos reais e quarenta e dois centavos) são relativos aos serviços contratualizados entre a instituição e a Secretaria Municipal de Saúde, valor pago no dia 04 de agosto.

Na mesma data, a Santa Casa de Penedo recebeu R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) das emendas destinadas por parlamentares alagoanos.

Pelo uso da lavanderia da entidade filantrópica, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas pagou a soma R$ 3.890,00 (três mil e oitocentos e noventa reais) no dia 10 de agosto.

Já no dia 16, foi pago quase seiscentos mil reais (R$ 599.696,00) referentes à portaria GM/MS 829. No dia 22 de agosto, mais R$ 245.369,95 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove e noventa e cinco reais) foram repassados do Mais Saúde, programa do governo estadual.

O último repasse da Prefeitura de Penedo para a Santa Casa de Misericórdia referente ao mês de agosto foi transferido no dia 1º de setembro, R$ 100.000,00 (cem mil reais) do termo de parceria direcionado à manutenção do setor de pediatria da instituição.