Prefeitura lança edital; salários ultrapassam R$ 9 mil

O município de Serra, localizado no estado do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o aguardado Concurso Guarda de Serra. Com a oferta de 150 vagas para nível médio, essa é uma oportunidade de ingressar na carreira de segurança municipal. Além disso, os salários iniciais podem chegar R$ 9.614,00.

Concurso Guarda de Serra: Informações Gerais

O concurso Guarda de Serra está sendo organizado pelo IDECAN e as inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de outubro de 2023, por meio do site oficial da banca. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00. A prova objetiva está prevista para o dia 3 de dezembro. Clique aqui para conferir o edital.

Cargos e Vagas

O cargo em disputa é o de Agente Comunitário de Segurança, que oferece um total de 150 vagas. Essas vagas são distribuídas entre ampla concorrência, candidatos negros e pessoas com deficiência. É importante ressaltar que o salário inicial de R$ 9.614,00 é composto por subsídio, gratificações e benefícios.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, podendo ser cumprida em dias úteis, inclusive aos sábados, domingos e feriados, em regime de trabalho diário ou em regime de escala, como plantões noturnos.

Etapas do Concurso

O concurso Guarda de Serra será composto por sete etapas, que visam avaliar os candidatos de forma completa. São elas:

Prova Objetiva Avaliação Biopsicossocial e Procedimento de Heteroidentificação Prova de Capacidade Física Avaliação Psicológica Inspeção de Saúde e Exame Toxicológico Investigação Social Curso de Formação



Prova Objetiva

A primeira etapa do concurso é a prova objetiva, que terá caráter classificatório e eliminatório. Serão 80 questões de múltipla escolha, com duração de 4 horas. A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo necessário obter no mínimo 50% de aproveitamento para ser considerado aprovado.

As disciplinas abordadas na prova objetiva são:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Noções de Informática

Atualidades

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional e Direitos Humanos

Noções de Direito Penal e Processo Penal

Legislação Geral

Legislação Específica

Prova de Capacidade Física

Os candidatos aprovados e classificados até a posição de 750º serão convocados para a Prova de Capacidade Física. Essa etapa consiste em quatro testes: Teste Dinâmico de Barra Fixa, Teste Estático de Barra Fixa, Flexo-extensão de cotovelos no solo de quatro apoios e Flexo-extensão de cotovelos no solo de seis apoios, além da Corrida de 12 minutos.

Curso de Formação

Após a aprovação nas etapas anteriores, os candidatos serão submetidos ao Curso de Formação, que é uma etapa eliminatória. Nessa fase, os aprovados receberão treinamento específico para atuarem como Guardas Municipais em Serra.

Requisitos para Participação no Concurso

Para participar do concurso Guarda de Serra, é necessário preencher alguns requisitos, como:

Nível médio completo de escolaridade

Nacionalidade brasileira

Gozo dos direitos políticos

Quitação com as obrigações militares e eleitorais

Idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos completos na data de inscrição no concurso

Aptidão física, mental e psicológica

Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Municipal

Habilitação para condução de veículo, no mínimo, na categoria “B” ou “A” e “B”

Último Concurso Guarda de Serra

O último concurso para a Guarda Municipal de Serra aconteceu em 2020 e foi organizado pela Funcab. Na ocasião, foram ofertadas 50 vagas e o processo seletivo contou com prova objetiva, avaliação física, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação.

Preparação para o Concurso Guarda de Serra

Para conquistar uma vaga no concurso Guarda de Serra, é fundamental se preparar de forma adequada. O estudo de conteúdos como legislação específica, direito administrativo, direito constitucional e direito penal será essencial para obter um bom desempenho nas provas.

Além disso, contar com materiais de estudo de qualidade, como cursos online e apostilas específicas, pode fazer toda a diferença na preparação. É importante também resolver questões de concursos anteriores e se manter atualizado sobre os assuntos relevantes para a área de segurança municipal.

O concurso Guarda de Serra é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira de segurança municipal. Com salários atrativos e a possibilidade de estabilidade profissional, essa é uma chance de construir uma carreira sólida e promissora. Se você se encaixa nos requisitos e tem interesse na área, não deixe de se inscrever e se preparar adequadamente para alcançar a aprovação. Lembre-se de acompanhar as informações divulgadas pelo IDECAN e boa sorte em sua jornada rumo ao sucesso profissional!