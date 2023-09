Prêmio de R$ 1 milhão é SORTEADO para quem colocou CPF NA NOTA

O programa CPF na nota oferecido pelos estados tem como finalidade incentivar a emissão de notas fiscais e combater a sonegação de tributos. Sua operação é baseada na seguinte dinâmica: os consumidores que realizam compras solicitam a inclusão do CPF ou CNPJ na nota fiscal, e cada compra gera créditos.

Os créditos gerados com o CPF na nota podem ser utilizados de diversas maneiras. Por exemplo: o cidadão consegue converter tudo em descontos para o pagamento de impostos, como o IPVA ou o ICMS.

O que é o Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista (NFP) é um programa de incentivo fiscal do Governo do Estado de São Paulo. Ele permite aos consumidores solicitar o ressarcimento de parte do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago nas compras realizadas em estabelecimentos comerciais localizados no estado de São Paulo.

O programa foi criado em 2007 com o objetivo de incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal e a combater a sonegação fiscal. Além disso, a NFP também tem o objetivo de estimular o consumo consciente e responsável, pois o cidadão pode optar por destinar parte dos créditos gerados para projetos sociais.

Para participar da NFP, basta se cadastrar no site do programa ou no aplicativo NFP. Após o cadastro, o consumidor deve solicitar o CPF na nota fiscal nas compras realizadas em estabelecimentos comerciais participantes do programa.

Para solicitar o abatimento no valor do IPVA, o consumidor deve acessar o site do Detran-SP e informar o número do CPF e o Renavam do veículo. Já o ressarcimento em dinheiro carece de informar o número do CPF e a conta bancária para depósito. Para doar os créditos para projetos sociais, o consumidor precisa apenas escolher o projeto dentro do site do Nota Fiscal Paulista.

A NFP é um programa gratuito e simples de participar. É uma forma de o consumidor contribuir para o desenvolvimento do estado de São Paulo e de ajudar a combater a sonegação fiscal.



Sorteio do CPF na nota

O sorteio da Nota Paulista, agendado para 14 de setembro, é um evento muito esperado, onde será distribuído um prêmio de R$ 1 milhão para o grande vencedor. Além disso, terão outras 654 bonificações, totalizando R$ 5,7 milhões em prêmios. Esta é uma oportunidade única de mudar de vida.

Para participar do sorteio, é necessário que o consumidor esteja cadastrado no site do programa Nota Fiscal Paulista e tenha aderido ao regulamento. Se você ainda não se cadastrou, não perca tempo e faça isso agora mesmo para garantir a sua participação.

Após o cadastro, não é preciso repetir o processo mensalmente, pois a inclusão nos sorteios subsequentes é automática, tornando sua participação ainda mais fácil. Além disso, a cada R$ 100 em compras, você ganha o direito a um bilhete eletrônico para concorrer aos prêmios.

No sorteio de setembro, a estimativa é de que haja a participação de 9.474.788 pessoas físicas e condomínios, que realizaram suas compras em maio de 2023 e solicitaram notas fiscais com a indicação do CPF ou CNPJ. Juntos, esses participantes geraram incríveis 88.508.592 bilhetes eletrônicos.

Portanto, se você fez compras em maio e pediu a inclusão do seu CPF ou CNPJ na nota fiscal, fique atento aos números dos seus bilhetes eletrônicos e torça para ser um dos sorteados. Afinal, a sorte pode bater à sua porta a qualquer momento.

Não esqueça de verificar os resultados no site oficial da Sefaz-SP. Lá também é possível acompanhar as informações e prazos para resgatar o seu prêmio, caso seja o grande vencedor.

Outras contribuições do programa

Além de concorrer aos sorteios, a participação no programa Nota Fiscal Paulista contribui para combater a sonegação fiscal. Ademais, permite que você receba de volta parte do valor gasto em suas compras. É uma maneira de ganhar em dobro.

Portanto, peça a sua nota fiscal em todas as compras. Afinal, cada documento fiscal emitido com o CPF ou CNPJ cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista é uma oportunidade adicional de concorrer aos prêmios e melhorar sua situação financeira.

Acesse o site da Sefaz-SP, verifique seus números e boa sorte. Que os astros estejam a seu favor e que a sua Nota Fiscal Paulista seja a chave para um futuro promissor.

Em suma, participar do programa Nota Fiscal Paulista traz inúmeras vantagens para o estado, estimulando a emissão correta de notas fiscais, combatendo a sonegação fiscal e aumentando a arrecadação de impostos. A inclusão do CPF ou CNPJ nas notas promove transparência nas transações comerciais e incentiva a cidadania fiscal. Os benefícios se estendem tanto para o governo estadual, que vê sua arrecadação crescer, quanto para os cidadãos, que podem receber de volta parte do valor gasto em suas compras.