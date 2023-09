Prêmio em dinheiro da Ryder Cup: Quanto dinheiro o time vencedor está levando para casa?

Tele Copa Ryderum dos torneios mais icónicos do golfe, realiza-se de dois em dois anos, apresentando Equipe Europa contra Equipe EUA com 24 jogadores competindo em vários formatos de partida.

O Copa Ryder 2023 começou em 29 de setembro no Marco Simone Golf and Country Club da Itália. Ao contrário de muitos outros torneios de golfe, os jogadores da Ryder Cup não recebem prêmios em dinheiro, mesmo que seu time ganhe.

No entanto, os jogadores são compensados ​​de outras formas. Embora a Ryder Cup não tenha prêmios em dinheiro, os jogadores geralmente obtêm ganhos substanciais com patrocínios e direitos de TV, com uma parcela significativa reinvestida na comunidade, especialmente para a equipe dos EUA.

Todos os anos, independentemente do resultado, a PGA of America premia cada jogador no Equipe EUA lista $ 200.000. O dinheiro é dividido, com os jogadores de golfe escolhendo uma organização para receber metade e os US$ 100.000 restantes indo para uma iniciativa de golfe designada ou instituição de caridade educacional selecionada pela PGA of America.

Por exemplo, em 2021, o dinheiro foi distribuído para instituições de caridade para jovens do golfe, como Drive, Chip, & Putt Championship, PGA Junior League Golf e Boys & Girls Club of America.

A Team Europe segue uma tradição diferente que remonta a 1983, quando o capitão Tony Jacklin apresentou-o pela primeira vez. Cada jogador da seleção europeia, composta por 12 membros, recebe um presente único, demonstrando a honra da sua participação. Em 2018, Capitão Thomas Bjorn presenteou cada jogador com relógios Rolex personalizados.

Às vezes, até o capitão do time perdedor oferece um presente se ele demonstrar gentileza na derrota. Em 2018, quando a equipe dos EUA perdeu para a Europa, o capitão Jim Furyk presenteou os jogadores europeus com um decantador personalizado para assinalar a ocasião.

A Ryder Cup 2023 será disputada de sexta-feira, 29 de setembro, a domingo, 1º de outubro. No Dia 1 e no Dia 2, há quatro partidas de fourballs e quatro foursomes em cada dia.