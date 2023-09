Prêmio em dinheiro do US Open: quanto cada jogador ganha por rodada?

Tele Aberto dos EUA de 2023 está oferecendo um aumento notável no prêmio em dinheiro. O Grand Slam de Nova Iorque revelou um recorde histórico no seu conjunto de prémios, coincidindo com a celebração dos 50 anos de prémios iguais em dinheiro.

Em 1973, este torneio tornou-se o primeiro grande evento a oferecer um fundo de prêmios idêntico para competidores masculinos e femininos. Esta conquista é particularmente notável quando se considera que há meio século, os campeões receberam apenas 25 mil dólares cada, contribuindo para uma bolsa total de apenas 100 mil dólares.

“[Fifty years ago], as pessoas provavelmente disseram: ‘Huh? O que? As mulheres vão ganhar tanto quanto os rapazes?’ Este é um grande evento para fazer isso. Isso começa a mudar os corações e as mentes das pessoas”, disse a lenda do tênis Billie Jean King disse.

“As pessoas pensam que agora há dinheiro nas mulheres. É por isso que estão comprando times de futebol. É por isso que estão comprando times de basquete. É por isso que estão realmente investindo agora. Não há dúvida, os valores subiram muito. As pessoas acham que é um bom investimento. Isso nunca acontecia, pelo menos no esporte feminino.”

Quanto é o prêmio vencedor do US Open?

O Aberto dos EUA de 2023 ostenta um aumento impressionante de 8% em comparação com o ano anterior, resultando em um prêmio total de US$ 65 milhões.

Os campeões individuais masculino e feminino receberão US$ 3 milhões cada. Este número representa um aumento significativo de 15 por cento em comparação com o prémio de 2022, que foi de 2,6 milhões de dólares.

Quanto você ganha por rodada no US Open?

Aqui está uma análise detalhada do prêmio em dinheiro para cada rodada do Aberto dos Estados Unidos de 2023: