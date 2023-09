Prêmio MILIONÁRIO! Mega-Sena acumula novamente e valor alcança R$ 85 milhões

Concurso 2629 da Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas hoje (05) no concurso 2629 da Mega-Sena. Os números sorteados foram 11-32-35-40-41-48. O próximo concurso será realizado no sábado (09), com prêmio estimado de R$ 85 milhões.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por seus prêmios milionários e sorteios emocionantes. Se você está interessado em participar e quer saber tudo sobre como jogar, as chances de ganhar e os maiores prêmios já pagos, você veio ao lugar certo.

Neste artigo, vamos explorar todos os aspectos da Mega-Sena e fornecer informações valiosas para os apostadores.

Como participar do próximo sorteio da Mega-Sena

Se você tem interesse em participar do próximo sorteio da Mega-Sena, existem duas maneiras de fazer sua aposta. A primeira opção é visitar uma das lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal e preencher o volante com seis a 20 números de sua escolha, dentre os disponíveis de 1 a 60. A segunda opção é acessar o site especial de loterias da Caixa e fazer sua aposta online. É importante ressaltar que todas as apostas devem ser registradas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Mega-Sena

O valor da aposta na Mega-Sena varia de acordo com a quantidade de números escolhidos. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5. Caso você queira aumentar suas chances de acerto, é possível marcar mais números, mas o valor do jogo também aumenta proporcionalmente. Por exemplo, uma aposta com sete números custa R$ 30, enquanto uma aposta com 15 números sai por R$ 22.522,50.

Os maiores prêmios da Mega-Sena



Você também pode gostar:

A Mega-Sena já distribuiu prêmios milionários ao longo de sua história. Abaixo, listamos alguns dos maiores prêmios já pagos em concursos regulares da loteria:

Concurso 2.525, em 01/10/2022: R$ 317,8 milhões, divididos entre duas apostas vencedoras.

Concurso 2.150, em 11/05/2019: R$ 289,4 milhões, para uma única aposta vencedora.

Concurso 2.237, em 27/02/2020: R$ 211,6 milhões, divididos entre duas apostas vencedoras.

Concurso 1.764, em 25/11/2015: R$ 205,3 milhões, para uma única aposta vencedora.

Concurso 1.772, em 22/12/2015: R$ 197,4 milhões, divididos entre duas apostas vencedoras.

Esses são apenas alguns exemplos dos prêmios impressionantes que a Mega-Sena já pagou. É importante lembrar que a loteria acumula caso não haja acertadores na faixa principal.

As chances de ganhar na Mega-Sena

As chances de acertar as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com a aposta mínima de seis números, a probabilidade é de uma em 50.063.860. Já com sete números, as chances aumentam para uma em 7.151.980. Para aqueles que estão dispostos a investir mais, uma aposta com 15 números tem probabilidade de uma em 10.003 de acerto.

Apostas com mais números têm chances ainda maiores, mas os custos também aumentam consideravelmente. Por exemplo, uma aposta com 20 números tem probabilidade de uma em 1.292 de acerto, mas o valor do jogo chega a R$ 193.800.

Bolão da Mega-Sena

Uma opção popular entre os apostadores é participar de um bolão da Mega-Sena. Os bolões são organizados pelas lotéricas credenciadas pela Mega-Sena e permitem que os jogadores compartilhem apostas em grupo. O preço mínimo por cota é de R$ 6, e cada bolão pode ter de duas a 100 cotas. É possível fazer até dez apostas diferentes em um único bolão.

Os bolões são uma excelente forma de aumentar as chances de ganhar sem gastar tanto dinheiro. Além disso, a experiência de jogar em grupo pode ser divertida e emocionante.

Ademais, Mega-Sena é uma loteria que desperta a imaginação de milhões de brasileiros, oferecendo a chance de mudar de vida com seus prêmios milionários. Agora que você sabe como participar, os custos das apostas, as chances de ganhar e os maiores prêmios já pagos, está pronto para fazer sua aposta e torcer para se tornar o próximo milionário da Mega-Sena. Boa sorte!