Preparativos para Eleição do Conselho Tutelar de Penedo são concluídos com sucesso

Os preparativos para a importante eleição do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Penedo, estão integralmente finalizados, com todos os detalhes rigorosamente verificados para assegurar a transparência e correção do pleito.

Os locais de votação estão definidos, com as seções distribuídas em escolas situadas em pontos estratégicos da cidade. São três as instituições de ensino que receberão os eleitores: Escola Estadual Gabino Besouro, Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto e Escola Estadual Dr. Alcides Andrade.

Neste cenário, treze candidatos, entre homens e mulheres, disputam cinco vagas disponíveis, um número que denota a elevada competição e diversidade de escolhas para os votantes.

João Batista Santos Filho, Promotor de Justiça e titular da Vara da Infância e Juventude, fez-se presente, diligente, acompanhando meticulosamente os últimos ajustes, certificando-se de que todos os aspectos estavam em conformidade com as normativas legais e prontos para o evento eleitoral.

Colaboradores da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Penedo estão mostrando grande empenho e dedicação na organização da eleição do Conselho Tutelar. Eles estão trabalhando de maneira integrada com outros órgãos para garantir que todas as etapas do processo eleitoral transcorram com transparência, ordem e eficiência, desde a abertura das urnas até a apuração dos votos e a divulgação do resultado final.

O objetivo é assegurar que a escolha dos novos conselheiros seja um reflexo fiel da vontade da população, e que o pleito fortaleça o compromisso coletivo com os direitos das crianças e adolescentes do município.

Prefeitura de Penedo oferece transporte gratuito durante eleição

Este processo eleitoral é um momento essencial para a democracia local, promovendo a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, a eficiência nos preparativos e a clareza nas informações são fundamentais para garantir que a população possa exercer seu direito ao voto de forma consciente e informada, contribuindo, assim, para a escolha de representantes verdadeiramente comprometidos com o bem-estar da comunidade infantojuvenil de Penedo.

SECOM/PMP