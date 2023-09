Presidente anuncia oportunidades em breve

A expectativa em torno da autorização para um novo concurso do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais) continua crescendo.

Após o anúncio da seleção em agosto pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente da instituição, Rodrigo Agostinho, trouxe o tema novamente à tona.

Em um ofício enviado à ministra do Meio Ambiente, Agostinho reiterou o compromisso e o planejamento para a realização do concurso.

Sobre o assunto, o presidente destacou: “O Ibama enfrenta atualmente uma grave crise de pessoal, tendo praticamente a metade dos seus cargos vagos, devido às sucessivas aposentadorias, vacâncias e demais evasões, que têm tornado cada vez mais crítica a capacidade de cumprir com sua missão institucional”, disse. “É justamente nesse contexto que encontra-se em curso o planejamento para realização de um novo concurso público para contratação de novos servidores”

Vagas concurso Ibama

O instituto possui uma solicitação em processo no Ministério da Gestão para preencher um total de 2.408 posições, divididas da seguinte forma:

Analista Ambiental: 1.503 vagas; e

Analista Administrativo: 905 vagas.

Ambos os cargos requerem nível superior como qualificação mínima. A remuneração atual para ambas as posições é de R$ 8.547,64, já incluindo a gratificação de desempenho, bem como um auxílio-alimentação no valor de R$ 458.

Déficit de servidores e concurso Ibama

Em entrevista com Bial, Lula confirmou mais uma vez sobre a necessidade de servidores e o déficit de pessoal.

Lula mencionou que ao final de sua segunda gestão, o Instituto contava com 1.700 servidores e agora conta com apenas 700, número insuficiente para efetuar os trabalhos necessários.

Vale lembrar que, em 18 de julho, foi publicada a Medida Provisória 1.181, que transforma 1.174 vagas de técnico administrativo, de ensino médio, em 519 de nível superior, da seguinte forma:

analista administrativo – 366; e

analista ambiental – 153.

Como foi o último concurso Ibama

A última edição do concurso Ibama para servidores efetivos ocorreu em 2021, oferecendo um total de 568 vagas, das quais 432 eram destinadas a candidatos com ensino médio completo, e as restantes 136 exigiam nível superior.

Os salários iniciais para essas posições podiam chegar a até R$ 8.547,64. O concurso foi organizado pelo Cebraspe.

No caso dos candidatos com ensino médio, as vagas eram direcionadas ao cargo de técnico ambiental, com um salário inicial de R$ 4.063,34.

Para os profissionais com nível superior, havia 96 oportunidades para analista ambiental e 40 para analista administrativo, ambos com salários iniciais de R$ 8.547,64.

