Presidente da WWE provoca eventos de fim de semana de ‘all-star TKO’ com UFC, extensões de carreira para lutadores

Existem possibilidades quase ilimitadas para o TKO Group Holdings – a empresa resultante da fusão entre o UFC e a WWE – e isso pode incluir grandes eventos nos finais de semana na mesma cidade e arena.

Poucas horas depois de o TKO começar a ser negociado na Bolsa de Valores de Nova York, o presidente da WWE, Nick Khan, falou sobre conversas que já estão acontecendo que veriam a equipe de luta livre profissional potencialmente se unir ao UFC para ajudar uns aos outros depois de serem concorrentes enquanto perseguem um grupo demográfico semelhante. entre os fãs. Agora que as duas empresas estão unidas, UFC e WWE trabalharão juntas, o que poderá eventualmente resultar em produções compartilhadas durante um fim de semana completo de eventos.

“Portanto, as conversas estão apenas começando agora”, brincou Khan em O podcast de Bill Simmons. “Todos queriam ter certeza de que obteríamos todas as aprovações regulatórias, aprovação do Departamento de Justiça, aprovação da SEC, algumas aprovações internacionais de que precisávamos e, obviamente, obtivemos todas elas, então as conversas estão acontecendo agora.

“Sim, o que todos imaginam é que você pode organizar um fim de semana de nocaute técnico com estrelas, onde se Esmagar vai na sexta e o UFC vai no sábado com pay-per-view e a WWE vai com um evento premium ao vivo no domingo, você pode fazer isso na mesma cidade? Certamente há muita eficiência de custos em termos de produção. Mas achamos que há muita eficiência de receita em termos de vantagem.”

No momento, existem inúmeras datas ao longo do ano em que o UFC e a WWE estão basicamente se contraprogramando durante certas noites da semana. Acontece principalmente aos sábados, quando o UFC realiza eventos como Fight Night cards ao vivo ou pay-per-views, enquanto a WWE hospeda um card premium como WrestleMania, SummerSlam ou Royal Rumble.

Agora que as empresas estão trabalhando juntas, Khan sugere que o UFC e a WWE trabalhem em direção a um objetivo comum e se ajudem ao longo do caminho.

Embora o UFC e a WWE agora estejam operando sob o mesmo teto e aqueles grandes eventos de fim de semana sejam possíveis, Khan duvidava de qualquer cruzamento potencial entre os artistas de cada marca durante suas carreiras ativas. No entanto, ele disse que um lutador aposentado do UFC poderia ter uma segunda vida na WWE.

“Os lutadores do UFC continuarão focados no UFC, e as estrelas da WWE obviamente farão algo diferente em nosso ringue”, disse Khan ao ESPN.com. “Mas você também vê no UFC pessoas com grandes personalidades que, uma vez que sua corrida no UFC termina, uma vez que o UFC e o lutador dizem: ‘Ei, talvez agora seja a hora de encerrar o dia’, essas pessoas poderiam ter uma vida mais longa? na WWE, uma vida prolongada com TKO? Achamos que sim.

No entanto, por enquanto, o UFC continuará promovendo eventos de MMA ao vivo, enquanto a WWE continua com um drama atlético roteirizado. Em outras palavras, não espere que Roman Reigns apareça em um octógono tão cedo, ou que Conor McGregor comece a fazer promoções no círculo quadrado.

“Os lutadores e as estrelas da WWE permanecerão separados, como você pode imaginar”, disse Khan em Podcast de Bill Simmons. “Você poderia ter uma Ronda Rousey ou um Brock Lesnar [type] vem quem pode passar de um para o outro? Claro, mas isso acontece uma vez a cada década, se não mais.

“Mas em termos de produção, Kevin Dunn, que está na WWE há mais de 40 anos, e Craig Borsari, que está no UFC há mais de uma década, responsável por toda a produção lá, eles tiveram várias conversas sobre essas eficiências, como pode parecer, como pode funcionar, e esperamos ter algumas novidades sobre isso em alguns meses.”

Outra grande parte da fusão entre o UFC e a WWE serão as taxas de direitos de transmissão, que serão negociadas para ambas as empresas num futuro próximo.

Os acordos atuais da WWE com a NBCU e a FOX expiram em outubro de 2024, com os direitos de transmissão na NBCU até 2026. Enquanto isso, os atuais direitos de transmissão do UFC passam pela ESPN, com esse acordo terminando em 2025.

É possível que o TKO posicione o UFC e a WWE em um único pacote de direitos, ou os dois possam ficar totalmente separados. Esses dois acordos de direitos de mídia desempenharam um papel importante na fusão, especialmente porque os investidores esperam uma grande sorte inesperada para o UFC e a WWE nos próximos anos.

“Vamos ver o que acontece”, disse Khan. “Estamos entusiasmados com a NBCU, queremos dizer que a WWE e o UFC parecem estar entusiasmados com a Disney, mas sim, sempre pode melhorar, então vamos ver.”