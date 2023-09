Preso fugitivo Danelo Cavalcante sobreviveu 14 dias com melancia e cocô escondido

Cavalcante deu aos investigadores uma janela sobre seu método de sobrevivência durante 14 dias na floresta depois de ter sido preso quarta-feira por um grande contingente de policiais e delegados federais na zona rural do condado de Chester.

O assassino condenado disse que ficava fora de vista, movimentando-se principalmente à noite, enterrando-se sob arbustos grossos e cobrindo seu cocô com folhas, de acordo com o vice-supervisor US Marshall. Roberto Clarkque estava envolvido na caçada humana.