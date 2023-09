prevenção de germes e bactérias

Você sabia que os seus itens eletrônicos podem ser fontes de contaminação por germes e bactérias? Isso mesmo, aquele celular que você usa todos os dias, aquele teclado que você digita sem parar, aquele controle remoto que você compartilha com a família, todos eles podem estar carregando micro-organismos nocivos à sua saúde.

Por isso, é importante fazer a desinfecção dos seus itens eletrônicos em casa, de forma simples e segura.

Por que desinfetar os seus itens eletrônicos?

Desinfetar os seus itens eletrônicos em casa é uma medida de prevenção e higiene que pode trazer vários benefícios para a sua saúde e bem-estar. Ao desinfetar os seus itens eletrônicos em casa, você pode:

Eliminar germes e bactérias que podem causar doenças, como gripes, resfriados, infecções e alergias;

Evitar a transmissão de germes e bactérias entre as pessoas que usam os mesmos itens eletrônicos;

Aumentar a durabilidade e o desempenho dos seus itens eletrônicos, evitando o acúmulo de sujeira e oleosidade;

Melhorar a aparência e o cheiro dos seus itens eletrônicos, deixando-os mais limpos e agradáveis.

Quais são os riscos de não desinfetar?

Não desinfetar os seus itens eletrônicos em casa pode trazer vários riscos para a sua saúde e para a dos outros. Alguns desses riscos são:

Contrair ou transmitir germes e bactérias que podem causar doenças, como gripes, resfriados, infecções e alergias;

Agravar problemas de saúde já existentes, como asma, rinite, sinusite e dermatite;

Danificar ou reduzir a vida útil dos seus itens eletrônicos, causando falhas, defeitos ou mau funcionamento;

Piorar a aparência e o cheiro dos seus itens eletrônicos, deixando-os sujos e malcuidados.



Quais são os itens eletrônicos que devem ser desinfetados em casa?

Todos os itens eletrônicos que você usa com frequência ou que entram em contato com as suas mãos, boca ou rosto devem ser desinfetados em casa. Alguns exemplos são:

Celular: é um dos itens mais usados e mais contaminados. Visto que, segundo um estudo da Universidade do Arizona, um celular pode ter até 10 vezes mais germes do que um vaso sanitário.

Teclado: é outro item muito usado e muito contaminado. Segundo um estudo da Universidade de Surrey, um teclado pode ter até 5 vezes mais germes do que um assento sanitário.

Controle remoto: é um item muito compartilhado e muito contaminado. Segundo um estudo da Universidade da Virgínia, um controle remoto pode ter até 2 vezes mais germes do que um banheiro público.

Fone de ouvido: é um item muito pessoal e muito contaminado. Segundo um estudo da Universidade de Nova York, um fone de ouvido pode ter até 330 mil bactérias por polegada quadrada.

Como desinfetar em casa?

Para desinfetar os seus itens eletrônicos em casa, você precisará de alguns materiais, como:

Álcool isopropílico ou etílico, com concentração de 70%;

Um pano macio e seco;

Uma escova de dentes ou um cotonete;

Um aspirador de pó.

Sendo assim, o álcool isopropílico ou etílico é o produto mais indicado para a desinfecção dos itens eletrônicos, por ter pouca água em sua composição e não danifica os componentes eletrônicos. O pano macio e seco serve para aplicar o álcool e limpar a superfície dos itens.

A escova de dentes ou o cotonete permite limpar as partes mais difíceis, como as frestas e os botões. O aspirador de pó possibilita remover a poeira e os resíduos soltos.

O passo a passo para desinfetar os seus itens eletrônicos em casa é o seguinte:

Desligue o item eletrônico da tomada ou da bateria;

Aplique um pouco de álcool no pano e passe suavemente sobre a superfície do item, evitando as entradas de ar, som ou energia;

Use a escova de dentes ou o cotonete umedecido com álcool para limpar as partes mais difíceis, como as frestas e os botões;

Use o aspirador de pó para remover a poeira e os resíduos soltos;

Deixe o item secar completamente antes de ligá-lo novamente.

Quais são os cuidados que você deve ter ao desinfetar os seus itens eletrônicos em casa?

Por fim, ao desinfetar os seus itens eletrônicos em casa, você deve ter alguns cuidados para evitar danos aos seus aparelhos ou à sua saúde. Alguns desses cuidados são:

Não use produtos abrasivos, como água-sanitária, detergente ou vinagre, pois podem corroer ou manchar os seus itens eletrônicos;

Não use panos ásperos, como papel toalha, lenço umedecido ou esponja, pois podem arranhar ou soltar fiapos nos seus itens eletrônicos;

Não molhe ou encharque os seus itens eletrônicos, pois podem causar curto-circuito ou oxidação nos componentes eletrônicos;

Não esfregue ou force os seus itens eletrônicos, pois podem causar riscos ou quebras nos seus itens eletrônicos;

Não misture ou inale o álcool com outras substâncias, pois podem causar reações químicas ou intoxicações.