Prévia do UFC Vegas 79: Quem precisa mais da vitória, Rafael Fiziev ou Mateusz Gamrot?

Pela primeira vez em seis semanas, o UFC está de volta ao aconchegante APEX, que recebe a luta do peso leve entre Rafael Fiziev e Mateusz Gamrot. Ambos os homens lutaram e subiram na classificação, então uma vitória levará o vencedor ao top 5? E será que o perdedor ficará longe da disputa?

Alexander K. Lee, José Youngs e E. Casey Leydon do MMA Fighting fazem uma prévia do evento UFC Vegas 79 deste fim de semana, que conta com uma atração principal amigável aos fãs, bem como vários nomes veteranos no card. Fiziev e Gamrot disputam uma posição em uma corrida acirrada no peso leve, Bryce Mitchell tenta se recuperar de sua primeira derrota profissional quando enfrenta o testado em batalha Dan Ige, e Marina Rodriguez e Michelle Waterson-Gomez se enfrentam em uma revanche de maio. Caso de 2021.

Este é o capítulo final da carreira de Waterson-Gomez? E Tim Means, que disputa sua 50ª luta ao enfrentar André Fialho nas preliminares? Além disso, compartilhamos algumas idéias sobre o card do Bellator 299 de sábado em Dublin, que é encabeçado pelo invicto campeão dos médios Johnny Eblen defendendo contra Fabian Edwards.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 79 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.

