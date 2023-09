O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta preocupante para a equipe econômica do governo brasileiro. A necessidade de reforçar o orçamento do órgão em mais de R$ 3,2 bilhões em 2023 foi destacada, visando garantir o pagamento de benefícios previdenciários e compensações devidas a estados e municípios. Confira apontamentos atuais sobre essa situação!

Previdência Social pede reforço de R$ 3,2 bilhões para 2023 e deixa beneficiários do INSS em alerta

O INSS, em um ofício divulgado recentemente, sublinhou que o combate às longas filas de segurados resultou em um aumento significativo nas concessões de benefícios. Desse modo, como resultado, uma expansão de despesas de R$ 1,646 bilhão é necessária para cumprir esses compromissos.

Além disso, os gastos previstos com a compensação previdenciária aumentaram em R$ 1,595 bilhão, exigindo uma adaptação no orçamento. Contudo, é fundamental notar que essa compensação é devida quando um antigo segurado do INSS se aposenta pelo regime próprio de algum estado ou município.

A avaliação do orçamento

Em resumo, o relatório de avaliação de receitas e despesas do quarto bimestre, a ser divulgado em breve, incluirá as informações fornecidas pelo INSS em uma nota técnica.

Embora o documento tenha sido formalizado recentemente, emissários da Previdência Social já haviam alertado a equipe econômica sobre o aumento das despesas na semana anterior, gerando preocupações nos bastidores.

Dessa maneira, o governo agora enfrenta o desafio de acomodar essas despesas sob os limites de gastos estabelecidos para este ano. Em suma, isso pode resultar em novos bloqueios orçamentários, algo que era esperado ser evitado até pouco tempo atrás.

INSS: possíveis soluções e desafios futuros



Segundo especialistas, as reduções em despesas discricionárias relacionadas à saúde e na previsão de despesas com pessoal podem compensar parte do impacto das despesas previdenciárias. No entanto, pode não ser suficiente para permitir o desbloqueio de recursos.

Além disso, o INSS alerta que a situação pode piorar nos próximos meses. Visto que desde o início de 2023, o órgão observou um aumento médio mensal de 0,39% nos valores da folha de pagamento de benefícios, o que é considerado um aumento significativo.

O documento do INSS também ressalta que avaliações futuras podem exigir incrementos adicionais no orçamento. Especialmente se o crescimento das despesas previdenciárias continuar a superar as projeções atuais.

Sobre o programa destinado a lidar com a fila de espera na Previdência Social

Uma das principais razões por trás desse aumento nas despesas é o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. Uma vez que este programa, que é uma promessa de campanha, está sendo implementado por meio de um bônus concedido a servidores do INSS e peritos por cada análise adicional concluída.

Desse modo, os servidores recebem R$ 68,00 por avaliação administrativa e R$ 75,00 por perícia médica. Neste momento, a Previdência Social enfrenta um acúmulo de pelo menos 1,69 milhão de solicitações em sua fila de espera.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, tem a intenção de resolver essa situação até o final do ano. Assim, garantindo que nenhum pedido fique sem resposta por mais de 45 dias.

Um alerta para os beneficiários e para a economia do país

Certamente, a necessidade de um reforço de bilhões no orçamento do INSS para 2023 é um alerta sério para o sistema previdenciário brasileiro. Uma vez que a pressão sobre as despesas está aumentando devido ao programa de combate à fila e ao crescimento inesperado nas concessões de benefícios.

Dessa forma, o governo enfrenta desafios significativos para acomodar essas despesas, com possíveis bloqueios orçamentários no horizonte. Entretanto, à medida que o INSS trabalha para resolver a fila de pedidos, é viável monitorar de perto a evolução dessas despesas e considerar soluções sustentáveis para o sistema previdenciário do país.