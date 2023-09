Previsão do tempo para esta sexta-feira, 1º de setembro de 2023

Você já sabe como vai ficar o clima na sua região nesta sexta-feira, dia primeiro de setembro de 2023? Se você ainda não sabe, não se preocupe, pois nós vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre a previsão do tempo para este dia.

Neste artigo, vamos falar sobre as temperaturas, as condições de umidade, a nebulosidade e as chances de chuva, temporais e tempo severo nas diferentes regiões do Brasil.

Região Sul

Na região Sul, a previsão é de chuvas moderadas a fortes, com chances de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. As áreas mais afetadas serão o centro-sul, o oeste e o noroeste do estado, onde há risco de tempo severo, com potencial destrutivo.

A chuva deve começar na madrugada e se estender até a noite, podendo causar alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Assim, no Paraná e em Santa Catarina, as chuvas serão mais fracas e isoladas, concentrando-se no sudoeste do Paraná e no oeste catarinense.

As temperaturas devem ficar amenas na maior parte da região, com máximas entre 15 °C e 25 °C.

Região Sudeste

Na região Sudeste, a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas fracas a moderadas no leste de Minas Gerais e no litoral leste da Bahia. Essas chuvas serão causadas, então, pela umidade vinda do oceano Atlântico, que encontra uma massa de ar frio sobre o continente.

No centro-norte de Minas Gerais e no sudeste da Bahia, as chuvas podem ser mais fortes e acompanhadas de trovões. Mas nas demais áreas da região, o tempo deve ficar seco e ensolarado, com temperaturas elevadas, podendo chegar a 35 °C em algumas localidades.

Região Centro-Oeste

Na região Centro-Oeste, a previsão é de tempo instável, com chuvas moderadas a fortes e chances de temporais em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas chuvas ocorrerão, portanto, pela convergência de umidade vinda da Amazônia e da região Sul, que se choca com uma frente fria que avança pelo país.

Assim, as áreas mais atingidas serão o centro-leste e o sudoeste de Mato Grosso do Sul, o nordeste e o leste de Mato Grosso e o nordeste de Goiás. Nessas áreas, há possibilidade de granizo, raios e ventos fortes.

Mas nas demais áreas da região, o tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas e fracas. Dessa forma, as temperaturas devem variar entre 20 °C e 30 °C na maior parte da região.

Região Nordeste

Na região Nordeste, a previsão é de tempo nublado a encoberto, com chuvas moderadas a fortes no sul e no sudeste da Bahia. Sendo assim, essas chuvas ocorrerão pela influência da frente fria que atua no Sudeste e no Sul do país. Ela traz umidade e instabilidade para a região.

No litoral leste da Bahia, próximo a Salvador, as chuvas podem ser mais intensas e acompanhadas de trovões. Já no centro-sul do Maranhão e no sul do Piauí, também há previsão de chuvas isoladas e fracas. No entanto, nas demais áreas da região, o tempo deve ficar seco e quente, com temperaturas acima dos 30 °C.

Região Norte

Na região Norte, a previsão é de tempo chuvoso em quase toda a região, com exceção do Tocantins, onde o tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado. Assim sendo, as chuvas serão mais fortes e frequentes no Amazonas, no Acre, em Rondônia e no Pará, onde há risco de temporais e tempo severo em algumas áreas.

Essas chuvas ocorrem pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que traz umidade e calor para a região. As áreas mais afetadas serão o sudoeste e o sudeste do Amazonas, o norte e o noroeste do Acre, o norte e o noroeste de Rondônia, o sul e o sudeste do Pará e o extremo norte do Tocantins.

Nessas áreas, há possibilidade de enchentes, deslizamentos, granizo, raios e ventos fortes. Em Roraima, as chuvas serão mais fracas e isoladas, concentrando-se no oeste do estado. Mas temperaturas devem ficar elevadas na maior parte da região, com máximas entre 25 °C e 35 °C.

Alertas meteorológicos para esta sexta-feira, 1º de setembro de 2023